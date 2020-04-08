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İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı yükseldi

08.04.2020 15:05

Son güncelleme : 08.04.2020 15:36
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Şubat 2020 sonuçları açıklandı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı şubat ayında değer olarak geçen yılın şubat ayına göre yüzde 5,1 yükseldi.



AA

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı  2020 yılı şubat ayında değer olarak geçen yılın şubat ayına göre yüzde 5,1 yükseldi.

Yeni yılın ilk iki ayında iç piyasadaki canlanmaya rağmen inşaat  malzemeleri sanayisi ağırlığını ihracata vermeye devam etti ve ihracat şubat ayında 1,67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak yeni yılın ikinci  ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 31,7 yükseldi ve 4,66 milyon ton oldu. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı şubat ayında 0,45  dolar/kg iken 2020 yılı şubat ayında 0,36 dolar/kg oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılının ilk iki ayında da arttı. Ancak ihracat birim  fiyatlarındaki gerileme ile son 7 yılın en düşük ortalama ihracat birim fiyatları  yaşandı.

İHRACAT MİKTAR OLARAK ARTTI, BİRİM FİYATLARI GERİLEDİ

2020 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubundan 6’sının ihracat birim  fiyatları 2019 yılı şubat ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda  farklı oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan iki sektör yüzde 0,5 ile prefabrik  yapılar ve yüzde 4,3 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Şubat ayında mineral  ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 23,2  geriledi. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 17,1 düştü.  Demir-çelik ürünlerinin ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 8,5 azaldı. Metal  bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatları ise 2020 yılı şubat ayında geçen yılın  şubat ayına göre yüzde 4,3 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör  oldu.

2020 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat miktar  olarak geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti. Şubat ayında en yüksek  ihracat miktar artışı yüzde 42,3 ile mineral ürünlerde oldu. Yüksek miktar artışı  yaşanan diğer alt sektör yüzde 35,5 ile kimyasal bazlı ürünler oldu. Prefabrik  yapılar ihracat miktar artışı yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Sadece demir çelik  ürünlerinde ihracat miktar artışı yüzde 6,4 ile tek haneli oldu. Diğer tüm alt  gruplarda ihracat miktar olarak iki haneli ve yüksek oranlarda artış gösterdi.

2020 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat değer  olarak geçen yılın şubat ayının üzerine çıktı. 2020 yılı şubat ayında değer  olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 34,2 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti.  Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 23,3 arttı. Kimyasal bazlı  ürünlerin ihracatı da değer olarak yüzde 12,1 yükseldi. Değer olarak ihracatı  düşen tek sektör yüzde 2,9 ile demir çelik ürünleri oldu.

YILLIKLANDIRILMIŞ VERİLERDE DE BİRİM FİYATLAR GERİLEDİ

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi içinde  yıllıklandırılmış verilere de yer verilmeye başlandı. Şubat ayı itibarıyla 2018  Mart-2019 Şubat 12 aylık dönemi ile 2019 Mart-2020 Şubat 12 aylık dönemi  karşılaştırıldı. Buna göre, bir önceki döneme göre son bir yıl içinde 8 alt  sektörden 7’sinin ihracatı değer olarak arttı. Sadece demir çelik ürünlerin  yıllık ihracatı değer olarak azaldı. Alt sektörlerden prefabrik yapılar hariç  7’sinde ihracat miktar olarak yıllık artış gösterdi. Son bir yıl içinde bir  önceki döneme göre prefabrik yapılar hariç 7 alt ürün grubunda ihracat birim  fiyatları düştü. Son bir yıl içinde daha düşük birim fiyat, daha çok miktar ile  satış eğiliminin kalıcı olmaya başladığı görülüyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI DA ARTIŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak şubat ayında geçen  yılın şubat ayına göre yüzde 21,3 arttı ve 213,8 bin ton oldu. İnşaat malzemeleri  sanayi ithalatı değer olarak ise şubat ayında yüzde 14,7 artarak 592 milyon dolar  olarak gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalatı yeni yılın ilk iki ayında artış  eğilimini sürdürdü. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ise şubat  ayında 2019 yılı şubat ayına göre yüzde 5,5 düştü ve 2,93 dolar/kg seviyesinden  2,77 dolar/kg seviyesine indi.





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