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İnşaat malzemeleri üretiminde hızlı toparlanma bekleniyor

29.07.2020 14:24

Son güncelleme : 29.07.2020 14:36
İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin, temmuzda inşaat sektöründeki olumlu gelişmelerden ve hızlı toparlanma döneminden pozitif etkilenmesi bekleniyor.



AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)  tarafından hazırlanan Temmuz 2020 Sektör Raporu'na göre, yılın ilk çeyreğinde  yüzde 8,1 büyüyen inşaat malzemeleri sanayi üretimi, Kovid-19 salgınıyla ortaya  çıkan koşullar nedeniyle nisanda yüzde 24,1, mayısta yüzde 26,8 düştü.

Mayıstaki sert düşüşte; üretimin ve iç pazarın yanı sıra ihracat  pazarlarının kapanması etkili oldu.

Mayısta 22 alt sektörün tamamında üretim bir önceki yılın aynı  dönemine göre azaldı. İlk 5 aydaki üretim ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde  5,3 geriledi. Ocak-mayıs döneminde "birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri",  "seramik kaplama malzemeleri", "düz cam ve yalıtım camları", "armatür, musluk,  vana ve valfler", "çimento" ile "inşaat boya ve vernikleri" olmak üzere 6  sektörde artış yaşandı.

Söz konusu dönemde 16 alt sektörde ise üretim düşerken, en yüksek  azalış "çimento ve betondan eşyalar", "tuğla ve kiremit", "plastik inşaat  malzemeleri", "metalden kapı ve pencereler" ile "ahşap inşaat malzemeleri"  alanlarında oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TOPARLANMA TALEP ARTIŞI İLE SÜRÜYOR

İnşaat sektörüne ait haziran ayı verileri, sektörün hızlı bir geri  dönüş yaptığını gösterdi. İnşaat sektöründe toparlanma ise temmuzda talep  artışıyla devam etti. Temmuzda iktisadi faaliyetler ile sosyal hayata planlı ve  kontrollü geri dönüş büyük ölçüde tamamlandı. İnşaat sektörü de bu geri dönüşten  olumlu etkilendi ve son veriler itibarıyla hızlı bir toparlanma dönemine girdi.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan faktörler azaldı. Talep  yetersizliği temmuzda gerilemeye devam etti. Finansman sorunları ise sınırlı  ölçüde artış gösterdi. Diğer faktörlerin olumsuz etkileri de en aza indi.  Dolayısıyla sektörde hem mevcut iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler önemli  ölçüde arttı. Bu gelişmeler ışığında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde hızlı  toparlanma beklentisi oluştu.

MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ SEVİYESİ TEMMUZDA 21,5 PUAN YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre, temmuzda inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi  21,5 puan daha yükseldi. İnşaat işleri mevcut seviyesi haziranda 25,6 puanlık  iyileşmenin ardından temmuzda da önemli bir artış gösterdi.

Böylece sektör, salgın dönemi öncesi mevcut devam eden işlerine büyük  ölçüde geri döndü. Ayrıca, yeni başlayan işler de oldu. Nitekim temmuz ayı mevcut  işler seviyesi salgın öncesi mevcut işler seviyesini de önemli ölçüde aştı.

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri de temmuzda 14,8 puan  arttı. Sektörde mevcut işlere geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin alınmasının  da çok olumlu etkisi oldu.

Yeni iş siparişleri sektördeki güven artışı ile örtüştü. Yeni iş  siparişlerinin gelecek aylarda yeni inşaat başlangıçlarını da desteklediği  görüldü. Haziran ve temmuzda alınan yeni iş siparişleri ile Kovid-19 dönemi  öncesindeki iş siparişleri seviyesi de önemli ölçüde aşıldı.

Salgın nedeniyle markalı konutlarda stok erime hızı en düşük  seviyelere indikten sonra haziranda yüzde 11,96 olarak gerçekleşti.




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