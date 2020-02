İnternette çeyrek altın fiyatında büyük rekor! 560 TL`ye dayandı

Çin'deki koronavirüsü nedeniyle altın fiyatları her geçen gün rekor üstüne rekor kırıyor. Hafta başında 500 lira civarında işlem gören çeyrek altının fiyatı 528 TL seviyesine kadar çıktı. Hal böyle olunca internette altın satışı yapan firmalarda piyasadaki oynaklık nedeniyle zarar etmemek için ilk kez normal fiyatlarının çok üstüne çıktı. Piyasada çeyrek altının fiyatı 528 liradan işlem görürken internetteki satış fiyatı 558.50 TL seviyesinden satılmaya başlandı.İnternette altın fiyatlarının ilk defa bu denli normal piyasa şartlarının üstüne çıktığını söyleyen Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Altın fiyatları beklemediğimiz bir zamanda yükseldi. İnternetten altın satan firmalarda fiyat oynaklığı çok fazla olduğu gerekçesiyle piyasa rakamlarının üzerinde satıyorlar" ifadelerini kullandı.Çin'den çok fazla firmanın ürün siparişi verdiğini ancak bu ürünleri koronavirüsü nedeniyle getirtemediklerini söyleyen, Yıldırımtürk, "Bu firmaların bu siparişler için ayırdıkları paraları ellerinde bekletmeyerek altın gibi değerli yatırım araçlarına yatırıyorlar. Bu durum altına talebi daha fazla artırıyor. Gözümüz kulağımız Koronavirüsü'nde. Piyasayı çok fazla tedirgin ediyor." ifadelerini kullandı.Altın fiyatının an be an değiştiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu ise milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "İnternetten altın satışı yapan firmaların bu yüksek fiyatlandırmaları yapmalarının iki farklı nedeni olabilir. Birincisi tüketici için güven uyandırmak ikincisi ise kendi karşılaşacakları fiyat oynamaları riskinden dolayı olabilir. Çünkü anbean altının fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. Satıcı, sattığı ürünün eline geçen parayla yerine koyamayacağını hissettiği anda alış-satış fiyatı arasındaki makası açmaktadır. Dükkandan alındığında ise satıcı aynı anda irtibatlı olduğu toptancısından satın alma gerçekleştirmekte dolayısıyla o an ki fiyattan malını yerine koyma imkanına ulaşmaktadır." ifadelerini kullandı.