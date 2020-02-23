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İnternette çeyrek altın fiyatında büyük rekor! 560 TL`ye dayandı

23.02.2020 09:07

Son güncelleme : 23.02.2020 10:45
Hafta başından bu yana altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken internetteki çeyrek altın satış fiyatları çok daha büyük bir rekor kırdı. Piyasada 528 liradan işlem gören çeyrek altının fiyatı internette 560 liraya kadar dayandı. Milliyet.com.tr`ye açıklamalarda bulunan uzmanlar internetteki altın satış fiyatlarının ilk kez bu kadar yükseldiğini söylerken fiyat artışının altın piyasasındaki oynaklıktan kaynaklandığını ve bazı firmaların zarar riskini göze alamadığından bu denli fiyatları yukarı çektiğini söylüyor. İnternetten altın satan firmalar daha önce piyasanın 5-10 TL altında satış yapıyordu.



UZMANPARA

Çin'deki koronavirüsü nedeniyle altın fiyatları her geçen gün rekor üstüne rekor kırıyor. Hafta başında 500 lira civarında işlem gören çeyrek altının fiyatı 528 TL seviyesine kadar çıktı. Hal böyle olunca internette altın satışı yapan firmalarda  piyasadaki oynaklık nedeniyle zarar etmemek için ilk kez normal fiyatlarının çok üstüne çıktı. Piyasada çeyrek altının  fiyatı 528 liradan işlem görürken internetteki satış fiyatı 558.50 TL seviyesinden satılmaya başlandı.

'FİYAT OYNAKLIĞI NEDENİYLE PİYASANIN ÜZERİNDE SATILIYOR'

İnternette altın fiyatlarının ilk defa bu denli normal piyasa şartlarının üstüne çıktığını söyleyen Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Altın fiyatları beklemediğimiz bir zamanda yükseldi. İnternetten altın satan firmalarda fiyat oynaklığı çok fazla olduğu gerekçesiyle piyasa rakamlarının üzerinde satıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çin'den çok fazla firmanın ürün siparişi verdiğini ancak bu ürünleri koronavirüsü nedeniyle getirtemediklerini söyleyen, Yıldırımtürk, "Bu firmaların bu siparişler için ayırdıkları paraları ellerinde bekletmeyerek altın gibi değerli yatırım  araçlarına yatırıyorlar. Bu durum altına talebi  daha fazla artırıyor. Gözümüz kulağımız Koronavirüsü'nde.  Piyasayı çok fazla tedirgin ediyor." ifadelerini kullandı.

ALIŞ- SATIŞ ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Altın fiyatının an be an değiştiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu ise milliyet.com.tr'ye  yaptığı açıklamada, "İnternetten altın satışı yapan firmaların bu yüksek fiyatlandırmaları yapmalarının iki farklı  nedeni olabilir. Birincisi tüketici için güven uyandırmak ikincisi ise kendi karşılaşacakları fiyat oynamaları riskinden  dolayı olabilir. Çünkü anbean altının fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. Satıcı, sattığı ürünün eline geçen parayla yerine koyamayacağını hissettiği anda alış-satış fiyatı arasındaki makası açmaktadır. Dükkandan alındığında ise satıcı aynı anda irtibatlı olduğu toptancısından satın alma gerçekleştirmekte dolayısıyla o an ki fiyattan malını yerine koyma imkanına ulaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR AÇISINDAN RİSKLİ 
 
İnternetten altın almanın tüketiciler açısından riskli bir durum olduğunu hatırlatan Ağaoğlu," Tüketici paketi açtığında  içi boş çıkabilir. İçinde sahte altın çıkabilir gramajı eksik olabilir. Böyle bir durumda tüketicinin hak araması oldukça güçleşecektir."dedi.
 





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