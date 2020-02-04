İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi Google`ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.
İrlanda, Google`a inceleme başlattı
04.02.2020 17:09
Son güncelleme : 04.02.2020 17:09
AA
Komisyondan yapılan açıklamada, "Komisyonumuz, AB'deki birçok farklı tüketici organizasyonundan Google'ın tüketicilerin konum bilgilerini işleyişine ilişkin şikayet aldı." denildi.
Açıklamada, şirketin kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılmasına ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerinin inceleneceği belirtildi.
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|% 16,18
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|% 15,00
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|KRDMD
|2,90
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|% 2,84
|
|HLGYO
|1,72
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|ISGYO
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|243.430.604
|% 2,15
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7706
|7,8096
|% 0,25
|
|Frank
|6,1464
|6,1835
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5895
|1,5975
|% -0,06
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-11,62
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|Altın Gr.
|301
|301
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-15,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|-14,50
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|Yarım
|960
|985
|-7,01
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|Çeyrek
|482
|493
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|Gümüş.Ons
|17,68
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