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İş gücü girdi endeksleri belli oldu

22.05.2020 11:19

Son güncelleme : 22.05.2020 11:48
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 artarken, inşaat  sektöründe 9,5 geriledi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat  endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı.  Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayide değişmezken, inşaat sektöründe  yüzde 11,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 geriledi.

Brüt ücret-maaş endeksi de yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı  çeyreğine göre yüzde 16,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayide  yüzde 19,9, inşaatta yüzde 2,9 ve ticaret-hizmette yüzde 15,7 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat ve  ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen  yılın çeyreğine göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörlere bakıldığında endeks,  sanayide yüzde 1,3, ticaret-hizmette yüzde 0,7 yükselirken, inşaat sektöründe  yüzde 0,2 azaldı.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Çalışılan saat endeksi de bu dönemde yüzde 1,9 düşüş gösterirken, alt  sektörlerden sanayide yüzde 0,7, inşaatta yüzde 2,2 ve ticaret-hizmette yüzde 2,6  azalış oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, bu  dönemde yüzde 4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe  yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,3  yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü  maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 18,1 artarken, alt sektörlerden sanayide  yüzde 18,6, inşaatta yüzde 15,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3  yükseliş görüldü.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Saatlik kazanç endeksi de yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı  çeyreğine göre yüzde 19 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 20, inşaat  sektöründe yüzde 16,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yılın ilk çeyreğinde  yüzde 13,3 arttı. Endeks, alt sektörlerden sanayide yüzde 11,5, inşaatta yüzde  12,4 ve ticaret-hizmette yüzde 14 yükseliş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü  maliyeti endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 yükseldi. Alt sektörler  incelendiğinde endeks, sanayide yüzde 5,5, inşaatta yüzde 5,1 ve ticaret-hizmette  yüzde 5,9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde yüzde 6 artarken, sanayi sektöründe  yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6  yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç  dışı iş gücü maliyeti endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe  yüzde 2,9, inşaat sektöründe yüzde 3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,3  yükseliş gösterdi.




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