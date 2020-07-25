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Isı yalıtımı konutların değerini artırıyor

25.07.2020 11:12

Son güncelleme : 25.07.2020 11:19
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının değiştiğini belirtilerek, "Tüketiciler artık karanlıkta kalarak, üşüyerek ya da terleyerek tasarruf etmek istemiyorlar. Bu aslında verimlilik bilincinin bir dip dalgasıyla yükseldiğini gösteriyor." dedi.



AA

Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısı yalıtımı uygulamasının  tüketicilerin ısıtma ve soğutma için harcadığı maliyetin düşmesine yardımcı  olduğunu ve yalıtımlı binalarda yüzde 50'ye yakın yakıt tasarrufu  yapılabileceğini ifade etti.

Isı yalıtımının tüketicilere özellikle konut satışlarında büyük  avantaj sağladığına işaret eden Alkin, "Binaların uzun ömürlü olmasını sağlayan  ısı yalıtımı, kısa vadede konutun satış değerini de artırıyor. Dış cephe ısı  yalıtımı yapılan konut, yaklaşık yüzde 15 değer kazanıyor. Tüketicinin satın  aldığı 500 bin liralık konuta ortalama 7 bin 500 liralık ısı yalıtım uygulaması  yapıldığında konutun değeri 75 bin lira artıyor. Tüketici, ısı yalıtımı için  harcadığının 10 katını konut değer artışı olarak geri kazanıyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Alkin, satışı sırasında konutlara değer kazandıran ısı yalıtımı  uygulamasının, 1 Ocak'ta zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi'nde (EKB)  yüksek derece almanın da önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Söz konusu belgenin alım, satım ve kiralama işlemlerinde binaların  değerini artırdığını vurgulayan Alkin, şöyle konuştu:

"Enerji Kimlik Belgesi, binalar için referans oluşturuyor. Konut  satışının yanı sıra oturulan evin EKB sınıflandırmasında düşük çıkması durumunda  tüketicinin daha fazla vergi ödemesine neden oluyor. Bu belgeye sahip olmayan  binalara yapı ruhsatı verilemiyor ya da kiralama işlemi yapılamıyor. Bu belgeyi  almak ve derecesini yükseltmek için ısı yalıtım uygulamasının yapılması da büyük  önem taşıyor."

"TÜRKİYE'DE ISI YALITIMI UYGULAMASI YAYGIN DEĞİL"

Alkin, Türkiye'de 8,5 milyondan fazla ruhsatlı bina, 18 milyondan  fazla ruhsatlı konut bulunduğuna işaret ederek, bina stoğunun yüzde 6'sına, konut  stoğunun ise sadece yüzde 10'una standartlara uygun olarak ısı yalıtımı  yapıldığını bildirdi.

Binalarda alım ve satım işlemi sırasında EKB ibraz edilmesi şartı  bulunduğuna dikkati çeken Alkin, "2011'de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında  bugüne kadar toplam bina sayısının yüzde 10'unu oluşturan 873 bin bina bu belgeyi  aldı." diye konuştu.

Isı yalıtımı yapılmayan binaların cari açığı da olumsuz etkilediğini  vurgulayan Alkin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji kullanımında dışa bağımlılığını azaltacak  uygulamayla vatandaşın ve devletin sırtındaki yükü bertaraf etmek, her yıl enerji  ithalatında 5 milyar dolar tasarruf sağlamak ve 10 yılda yalıtım seferberliğini  16 milyon haneye ulaştırmak mümkün. Tüketiciler artık karanlıkta kalarak,  üşüyerek ya da terleyerek tasarruf etmek istemiyorlar. Bu aslında verimlilik  bilincinin bir dip dalgasıyla yükseldiğini gösteriyor."




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