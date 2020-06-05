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İşletmelere finansal raporlama kolaylığı getirildi

05.06.2020 12:40

Son güncelleme : 05.06.2020 12:40
Yeni tip corona virüs ile (Kovid-19) mücadele kapsamında işletmelere tanınan kira ödemelerindeki bazı imtiyazların, finansal raporlama standartlarına uygun olarak tablolara yansıtılabilmesi için kolaylık sağlandı.



AA

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya  ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeyle, Kovid-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, Türkiye  Finansal Raporlama Standartları (TFRS)-16 Kiralamalar Standartları’na uygun  olarak finansal tablolara yansıtılması konusunda belirli muafiyetler getirilerek,  kiracıların kira imtiyazlarını muhasebeleştirirken karşılaştıkları zorlukların  azaltılması amaçlandı.

Bu kapsamda, Türkiye'de bağımsız denetime tabi olan yaklaşık 10 bin  işletmeden münferit ve konsolide finansal tablolarını TFRS'ye uygun olarak  hazırlamak zorunda olanlar ile isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayanlar  (kiracılar), düzenlemeyle getirilen kolaylaştırıcı uygulamaya göre kiralama  işlemlerini finansal tablolarına yansıtacak.

Söz konusu değişiklikler kiracılar tarafından, 1 Haziran 2020 veya  sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak.

FESİH SEBEBİ OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTI

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vergi ve diğer çeşitli  ödemelerin yanı sıra kira ödemelerinde de işletmelere bazı imtiyazlar tanınmıştı.  Bu kapsamda, 1 Mart-30 Haziran'da iş yeri kira bedellerinin ödenememesi fesih  sebebi olmaktan çıkarılmış, otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri  ve hasılat payı ödemeleri altı ay süreyle ertelenmişti.

Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu  idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi kararlaştırılmış,  teknoparklardaki kuluçka şirketlerinden ve ticari işletmelerden iki ay süreyle  kira alınmamasına karar verilmişti.




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