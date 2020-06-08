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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi yükseldi

08.06.2020 10:51

Son güncelleme : 08.06.2020 10:51
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayıs ayında hızlı bir yükselişle 34,1 düzeyinde gerçekleşti.



AA

İSO'dan yapılan yazılı açıklamayla Türkiye İmalat Sektörü İhracat  İklimi Endeksi'nin Mayıs 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Açıklamaya göre, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm  rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin bozulmaya  işaret ettiği verilerde mayıs ayı verisi, Türk imalatçılarının ihracat  pazarlarındaki talep koşullarının mayıs ayında belirgin bir şekilde bozulmaya  devam ettiğini ortaya koydu.

Nisan ayında 19,1 ile rekor düşük düzeyde kaydedilen endeks, hızlı bir  yükselişle 34,1 düzeyinde gerçekleşti ancak veri serisinin başladığı Ocak  2002'den beri ikinci en zayıf seviyede ölçüldü.

İhracat iklimindeki sert bozulma, Kovid-19 salgınının küresel  ekonominin büyük bölümü üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesinden  kaynaklandı.

Endeks hesaplamalarına dahil edilen 44 ülke içinde mayıs ayında  üretimin artış kaydettiği tek ülke Çin oldu. Salgının olumsuz etkilerini  azaltmaya devam eden Çin'de son dört ayda ilk kez büyüme kaydedildi.

Ancak Çin'in Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 1 ile sınırlı oldu.

Türk imalatçılarının Avrupa'daki daha büyük ticaret ortakları mayıs  ayında belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kalmakla birlikte, düşüşler nisan  ayındaki rekor düzeylere göre hız kesti.

Benzer bir tablonun geçerli olduğu ABD'de de üretim, nisan ayına göre  daha ılımlı bir daralma kaydetti. Buna rağmen, söz konusu düşüş küresel finansal  krizden beri ikinci en yüksek hızda gerçekleşti.

ORTA DOĞU, İSTİKRAR KAZANMAYA YAKIN

Verilere göre, Orta Doğu ekonomileri yılın ikinci çeyreğinin ortasında  genel olarak istikrar kazanmaya yaklaştı.

Suudi Arabistan'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama son üç ayın en  düşük oranında gerçekleşirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de daralma belirgin  bir şekilde hız kesti.

Mısır'da özellikle bir önceki ay gerçekleşen yüksek orana kıyasla, çok  daha sınırlı bir düşüş kaydedildi. Birçok ülke mayıs ayında belirgin bir şekilde  daralma bölgesinde kalırken, bu durum özellikle Kovid-19 salgınının yayılımını  önlemek amacıyla sıkı kısıtlamaların devam ettiği ülkeler için söz konusu oldu.

En belirgin küçülmeler Singapur, Hindistan ve Endonezya'da  gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HS Markit Direktörü Andrew Harker,  şunları kaydetti:

"Mayıs ayında dünya genelindeki birçok ekonomide daralma halen  belirgin olmakla birlikte hız keserken, bu durum Türk imalat sektörü  ihracatçıları için biraz daha olumlu bir görünüme işaret etti. Çin'de üretimin  büyüme bölgesine geçmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük ticaret  ortaklarında da aynı gelişmenin yaşanabileceğine dair umut verdi. Ancak  kısıtlamaların sürmesi ve talebin düşük seyri, yakın dönemde ihracatçılar için  zorlu koşulların devam edeceğini gösteriyor."




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