GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İspanya, ABD`li internet devlerine vergi getiriyor

18.02.2020 17:39

Son güncelleme : 18.02.2020 17:46
İspanya`da sol koalisyon hükümeti, Google, Apple, Facebook, Amazon, Instagram gibi ABD`li dev internet şirketlerine vergi getirilmesi için harekete geçti.



AA

Bakanlar Kurulu'nda alınan ve meclise gönderilen yasa tasarısında, küresel ölçekte en düşük ciroları 750 milyon euro, İspanya içinde ise 3 milyon euro olan internet şirketlerinden İspanya'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergi alınması öngörülüyor.

Maliye Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, basına yaptığı açıklamada, internet şirketlerine getirilmesi planlanan yeni verginin, "mevcut ekonomik gerçekliğe uyum sağlayan, daha adil bir vergi sisteminde ilerleme yolunda atılmış bir adım olduğunu" söyledi.

İspanya hükümeti, söz konusu yeni vergiyle yılda 850 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Google, Amazon, Apple ve Facebook 2017'de İspanya'da Maliye'ye sadece 24 milyon euro ödemişti.

Avrupa kamuoyunda "Google vergisi" olarak adlandırılan dijital verginin İspanyol meclisinde sonbaharda kabul edilmesi bekleniyor.

Diğer yandan son birkaç yılda İtalya, Almanya, Fransa ve Macaristan'da da benzer vergi kararları alınırken, buna tepki gösteren ABD yönetimi, uygulamaya geçilmesi halinde Avrupa ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dijital aktivitelere vergi getirme arzumuzu Amerikalı meslektaşlarımıza ilettik. Adalet ve eşitlik açısından bizim için önemli bir mevzu." dedi.

Laya, dijital vergiden dolayı ABD ile sorun yaşayan Fransa'nın yüzde 3'lük vergi oranını değiştirmediğini sadece uygulanmasını yıl sonuna kadar ertelediğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:30119.511
Değişim :  -1,06% |  -1.281,30
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  120.792  
En Yüksek
120.451 En Düşük
119.145
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 1,99 331.474.349 % 19,88  
TSPOR 6,53 545.002.598 % 16,82  
DOKTA 49,60 14.714.706 % 14,87  
ALCTL 21,84 82.490.567 % 13,75  
BOSSA 11,85 69.742.957 % 11,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8801 7,9196 % 0,55  
Frank 6,1453 6,1823 % 0,13  
Riyal 1,6133 1,6214 % 0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.590 8,27  
Altın Gr. 311 311 3,29  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.100 20,29  
Yarım 990 1.016 9,81  
Çeyrek 497 508 4,91  
Gümüş.Ons 17,91 17,96 0,16  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 0,05  
B. Petrol 56,41 56,41 -1,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru