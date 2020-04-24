GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İspanya: AB`nin ekonomik tedbirleri yetersiz

24.04.2020 14:19

Son güncelleme : 24.04.2020 14:19
İspanya hükümeti, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı ciddi zararlara cevap vermekte anlaşamayan Avrupa Birliği ülkelerini eleştirdi.



AA

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, 22-23 Nisan'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB dışişleri ve liderleri toplantılarıyla ilgili bir İspanyol radyosuna değerlendirme yaptı.

Laya, AB ülkeleri arasındaki "uzlaşmanın yeterli olmadığını" belirterek, "Kovid-19 için ekonomik toparlanma planı kredilere değil, devletlere  yapılan transferlere dayanmalıdır. İspanya, bunun savaşını vermeye devam edecek." dedi.

"Biz ülkelere direkt transferde ısrar ediyoruz, diğerleri kredide ısrar ediyor." diyen Laya, Kovid-19 krizinin sonucu olarak ülkelerin borçlanma  sorunuyla karşı karşı kaldıklarını, bu yüzden İspanya olarak taleplerinin bir  Avrupa fonu oluşturmak olduğunu ifade etti.

Laya, "Biz, mücadelemizi vermeye devam edeceğiz çünkü borçlanmanın iyi  olmadığını, bunun sadece ülkeleri değil, Avrupa iç pazarını da riske atacağını  düşünüyoruz. Yani herkes riske girecektir. Bu yüzden dayanışma içinde olmak  gerekiyor." şeklinde konuştu.

AB liderlerinin geçen perşembe günü yaptıkları toplantıda "kurtarma  fonu ve bunun içinde yer alacak hibeler konusunda geniş anlamda bir uzlaşı olsa  da detayların belirlenmesinin önemli olacağını" kaydeden Laya, "Bu krizde kuzey  güney yok. Ya hepimizi koruyan bir kalkan yaparız ya da hepimiz batarız."  değerlendirmesinde bulundu.

Laya, Uluslararası Para Fonunun tahminleri, krizin daha derin  olacağına dair öngörüler ve İspanya gibi bazı ülkelerin baskılarından dolayı bir  ay kadar önce fon oluşturulmasına karşı çıkan ülkelerin şimdi fikir  değiştirdiğini savundu.

İspanya Dışişleri Bakanı, AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik uzun  dönem bütçesi ve kurtarma fonu üzerindeki çalışmaların "şartsız" başlatıldığını,  KOBİ'lerin likiditeye erişebilmeleri için Avrupa Yatırım Bankasının kredi  garantisi sağlaması ve istihdamın korunmasına yönelik garantiler konusunda uzlaşı  olduğunu söyledi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:0399.106
Değişim :  0,95% |  934,83
Açılış :  98.449  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
99.122 En Düşük
97.929
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 1,54 1.021.653 % 10,00  
RTALB 15,30 4.748.049 % 9,99  
YUNSA 11,35 32.543.839 % 9,98  
TKURU 9,37 103.520 % 9,98  
CASA 18,29 128.061 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5882 8,6313 % 0,48  
Frank 7,1165 7,1594 % 0,42  
Riyal 1,8485 1,8578 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 3,97  
Altın Gr. 388 389 1,93  
Cumhuriyet 2.488 2.550 13,20  
Tam 2.554 2.617 13,40  
Yarım 1.244 1.277 6,50  
Çeyrek 624 639 3,30  
Gümüş.Ons 15,29 15,33 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,03  
B. Petrol 21,59 21,59 0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru