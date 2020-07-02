Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığı İspanya`da, 2008 yılından bu yana işsizlik rakamlarında en kötü haziran ayının geride kaldığı bildirildi.
İspanya`da işsizlik rakamlarında en kötü haziran ayı
02.07.2020 13:34
Son güncelleme : 02.07.2020 13:34
AA
İspanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan kamu çalışanları kurumu SEPE'nin açıkladığı verilere göre, bir ay öncesine göre haziranda işsiz sayısının 5 bin 107 arttığı açıklandı.
Ülkede geleneksel olarak haziran ayında tarım dışındaki tüm sektörlerde işsizlik azalırken, Kovid-19'un etkisiyle bunun değiştiği ve haziran ayında az da olsa işsizliğin arttığı gözlendi.
Ülkede toplam işsiz sayısının 3 milyon 862 bin 883'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 3,5 aydır, Kısa Çalışma Ödeneği benzeri ve kısa adı ERTE olan devlet yardımından yararlanan yaklaşık 3 milyon işçiden 1 milyon 170 bininin olağanüstü halin sona ermesiyle birlikte yavaş yavaş canlanan ekonomiyle normal istihdamlarına geri döndüğü belirtildi.
Eylül ayı sonuna kadar uzatılan ERTE'den mevcut durumda 1 milyon 830 bin işçi ise yararlanmaya devam ediyor.
Kovid-19'dan ekonomisi en fazla zarar görmesi beklenen ülkeler arasında gösterilen İspanya'da 2019'da yüzde 14 olan işsizlik oranının İspanya Merkez Bankası tahminlerine göre 2020 sonunda yüzde 24'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.
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En Düşük
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|MRGYO
|2,20
|83.042.071
|% 10,00
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|KENT
|621,60
|3.071.391
|% 10,00
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|NIBAS
|11,57
|9.493.781
|% 9,98
|
|CMBTN
|72,80
|17.051.014
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|53.534.752
|% 9,96
|
|SNKRN
|3,20
|521.859
|% -9,86
|
|ULAS
|5,15
|2.825.682
|% -4,98
|
|AKMGY
|38,00
|9.935.766
|% -4,81
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|KSTUR
|54,60
|189.516
|% -4,21
|
|EGCYO
|1,34
|197.807
|% -2,90
|
|GARAN
|8,35
|764.360.661
|% 0,60
|
|THYAO
|12,28
|487.577.711
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,05
|471.341.477
|% 1,49
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|KRDMD
|3,25
|470.130.832
|% 0,62
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|AFYON
|3,93
|362.664.945
|% 7,38
|
|EKGYO
|2,05
|471.341.477
|% 1,49
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|IEYHO
|1,02
|223.142.430
|% 9,68
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|CEMAS
|1,67
|267.517.505
|% 9,87
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|ALBRK
|1,75
|270.436.332
|% 2,34
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|KRDMD
|3,25
|470.130.832
|% 0,62
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,5503
|8,5932
|% 0,39
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|Frank
|7,2346
|7,2782
|% 0,31
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|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,44
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|Altın Gr.
|391
|391
|0,99
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|Cumhuriyet
|2.532
|2.552
|5,30
|
|Tam
|2.607
|2.619
|5,40
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|Yarım
|1.266
|1.281
|2,60
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|Çeyrek
|633
|641
|1,30
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|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,01
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|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
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