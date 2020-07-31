Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme

31.07.2020 12:00

Son güncelleme : 31.07.2020 12:01
İspanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 18,5 küçülerek, tarihi bir daralma kaydetti.



AA

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2. çeyrek öncü büyüme  verilerini açıkladı. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomisi en  fazla zarar gören ülkelerin başında gelen İspanya, ilk çeyrekteki yüzde 5,2'lik  küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde yüzde 18,5 küçüldü.

İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre  kıyaslandığında ise yüzde 22,1 daraldı. Ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 16,6  ve yıllık bazda da yüzde 19,7 küçülmesi bekleniyordu. Böylece ülke ekonomisi  beklentilerin de üstünde daralırken, açıklanan rakamlar İspanyol ekonomisinde  1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

Ülkede, hane başına tüketim yüzde 21,2, sermaye birikimi ise yüzde  21,9 azaldı. İspanyol basını "ekonomide tarihi çöküş" başlıkları attı.

Öte yandan, İspanyol basını, verilerin açıklanmasının ardından  "ekonomide tarihi çöküş" başlıklarını attı. Ülkede işsizlik oranı da son olarak yüzde 15,6 olarak açıklanırken,  Kovid-19 krizinin büyümesi halinde yıl sonunda bu oranın yüzde 23,6'ya kadar  çıkması tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19'un ekonomideki etkilerini hafifletmek  için kabul ettiği kurtarma paketinden, İtalya'nın ardından en fazla yardımı  vereceği ülke olan İspanya'nın, toplamda 140 milyar avro alması bekleniyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137 En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1132 9,1589 % -0,12  
Frank 7,6434 7,6894 % -0,17  
Riyal 1,8537 1,8630 % -0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.976 19,33  
Altın Gr. 443 443 3,68  
Cumhuriyet 2.909 2.962 13,10  
Tam 2.997 3.049 13,50  
Yarım 1.455 1.486 6,60  
Çeyrek 730 745 3,30  
Gümüş.Ons 24,09 24,14 0,61  
Gümüş Gr. 5,39 5,40 0,12  
B. Petrol 43,49 43,49 0,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru