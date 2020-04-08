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İstanbul 218 noktaya ihracat yaptı

08.04.2020 11:22

Son güncelleme : 08.04.2020 11:31
Mega kent İstanbul yılın ilk çeyreğinde dünyanın 218 noktasına 16,6 milyar dolarlık ürün sattı.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azaldı.

Böylece İstanbul, Türkiye'nin ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği  42,8 milyar dolarlık ihracatın yüzde 39'unu sırtladı.

EN FAZLA İHRACAT HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEN

İstanbullu ihracatçılar ocak-mart döneminde 27 farklı sektörden ürün  satarken bu sektörlerin 14'ünde yıllık bazda artış kaydedildi.

Türkiye ekonomisin kalbi olarak nitelendirilen şehirden bu dönemde en  fazla dış satım gerçekleştirilen sektör 2,9 milyar dolarla hazır giyim ve  konfeksiyon olurken, sektörün yıllık bazda ihracatı yüzde 6,3 azaldı.

Sektörel bazdaki ihracatta hazır giyim ve konfeksiyonu 2,4 milyar  dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla çelik, 1,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi,  1,3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,1 milyar dolarla demir ve demir dışı  metaller takip etti.

Böylece, söz konusu 6 sektör, İstanbul'un toplam ihracatının yüzde  65'ini gerçekleştirmiş oldu.

ORANSAL BAZDAKİ ARTIŞTA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÖNE ÇIKTI

Oransal bazda dış satımı en fazla artan ilk üç sektör ise yüzde  126'lık artış ile yaş meyve ve sebze, yüzde 80'lik artış ile gemi ve yat ve yüzde  40'lık yükseliş ile fındık ve mamulleri oldu.

İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde ihracatı artan diğer sektörler halı,  mücevher, çimento, meyve ve sebze mamulleri, mobilya, kimya, kuru meyve,  iklimlendirme sanayisi, demir ve demir dışı metaller, diğer sanayi ürünleri ve  hububat olarak sıralandı.

18 SEKTÖRDE TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ

Yılın ilk 3 ayında, İstanbul Türkiye'den ihracat gerçekleştirilen 27  sektörün 18'inde ise lider il olarak ön plana çıktı.

Bu sektörler "çelik, çimento, demir, deri, diğer sanayi ürünleri,  elektrik elektronik, gemi ve yat, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat,  iklimlendirme sanayisi, kimya, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve ve  sebze mamulleri, mobilya, mücevher, su ürünleri, tekstil ve ham maddeleri" oldu.

İSTANBUL'UN LİDER İHRACAT PAZARI: ALMANYA

Yılın ilk çeyreğinde mega kent, 218 noktaya ürün sevkiyatı  gerçekleştirdi.

Bu dönemde İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke, 1,6  milyar dolarla Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 3,5  azaldı.

Ocak-mart döneminde İstanbullu ihracatçıların ürünlerine en çok rağbet  gösteren ikinci ülke dış satımı yıllık bazda yüzde 2 artarak 1,2 milyar dolara  yükselen İngiltere oldu.

İstanbul'dan İtalya'ya ihracat bu dönemde yüzde 11,7 azalarak 763,6  milyon dolar olurken, en fazla ürün satılan diğer ülkeler 692,6 milyon dolarla  İspanya ve 647,7 milyon dolarla ABD şeklinde sıralandı.





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