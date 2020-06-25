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İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela`ya ihracat arttı

25.06.2020 11:34

Son güncelleme : 25.06.2020 11:34
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin sert hissedildiği mart, nisan ve mayıs aylarında Türkiye`nin ihracatını değer bazında en çok artırdığı ülkeler İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela oldu.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mart-mayıs döneminde 217 ülke ve 17 serbest  ticaret bölgesine gerçekleştirdiği toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 33,1 azalarak 29 milyar 737 milyon 446 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın mart-mayıs döneminde Türk ürünlerine en fazla talep gösteren  ülke 2,8 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya olurken, bu ülkeye dış satım  yıllık bazda yüzde 29,3 geriledi. Almanya'yı yüzde 17,5 düşüşle 1,8 milyar  dolarlık ürün satılan ABD ve yüzde 34,2 azalışla 1,7 milyar dolarlık ihracat  gerçekleştirilen İngiltere takip etti.

Söz konusu dönemde Irak ve İtalya'ya yaklaşık 1,3 milyar dolar,  Fransa'ya 1,1 milyar dolar, Hollanda ve İspanya'ya 1 milyar dolar, İsrail'e 891,3  milyon dolar ve Rusya'ya 721,5 milyon dolar değerinde ürün satıldı.

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin güçlü şekilde hissedildiği  mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatın 2019'un aynı dönemine kıyasla değer  bazında en çok yükseldiği ülkeler ise İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela olarak  sıralandı. İsviçre'ya dış satım 42,3 milyon dolar artarak 260,9 milyon dolara  yükselirken, Azerbaycan'a ihracat 36,3 milyon dolar artışla 429,4 milyon dolara  ve Venezuela'ya 27,6 milyon dolar yükselişle 50,9 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde ihracatta değer bazında kaydedilen artışta bu ülkeleri  Türkmenistan, Cibuti, Gana, Filistin, Burkina Faso, Endonezya ve Mali takip etti.

İHRACATTA ARTIŞ YAŞANAN ÜLKELERİN YAKLAŞIK YARISI AFRİKA'DAN

Öte yandan, mart-mayıs döneminde yıllık bazda ihracatta artış  kaydedilen 56 ülkenin 26'sını Afrika ülkelerinin oluşturması dikkati çekti. Dış  satım söz konusu dönemde Cibuti dışında Gana, Burkina Faso, Mali, Somali, Fildişi  Sahili, Sudan, Togo, Eritre, Liberya gibi Afrika ülkelerinde de yükseldi.

İhracatta artış kaydedilen diğer ülkelerin ise Guam, Vanuatu ve Samoa  başta olmak üzere 10'u Okyanusya'da, Guatemala, Britanya Virjin Adaları ve  Bolivya gibi 7'si de Orta ve Güney Amerika'da bulunan ülkelerden oluştu.

AVRUPA'YA DIŞ SATIM SERT DÜŞTÜ

Mart, nisan ve mayıs aylarında 2019'un aynı dönemine göre 161 ülkeye  ihracat gerilerken, değer bazında en fazla düşüş yaşanan ülkeler ise İtalya,  Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere oldu.

Söz konusu dönemde İtalya'ya dış satım 1,2 milyar dolar azalarak 1,3  milyar dolara gerilerken, Almanya ve İspanya'da da yaklaşık 1,2'şer milyar dolar  düşüşle sırasıyla 2,8 milyar dolar ve 1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Fransa'ya ihracat 1 milyar dolar azalışla 1,1 milyar dolara ve  İngiltere'ye dış satım 858,5 milyon dolar düşüşle 1,7 milyar dolara geriledi.

Dış satımda değer bazında kaydedilen düşüş sıralamasında bu ülkeleri  Irak, İran, Suudi Arabistan, ABD ve Romanya takip etti.




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