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İsviçre ekonomisi 45 yılın en büyük daralmasıyla karşı karşıya kalabilir

16.06.2020 12:42

Son güncelleme : 16.06.2020 12:42
İsviçre hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden son 45 yılın en kötü resesyonuyla karşı karşıya bulunan ülke ekonomisinin, bu yıl yüzde 6,2 küçüleceği tahmininde bulundu.



AA

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), koronavirüs krizinde ülke  ekonomisine yönelik tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 gerilemesi  bekleniyor.

SECO, söz konusu gerilemenin, kurumun nisanda açıkladığı yüzde 6,7  gerileme tahmininden 0,5 puan yukarıda olsa da hala 1975 yılından bu yana  ekonomik faaliyetlerdeki en keskin düşüş olacağını belirtti.

Raporda, İsviçre ekonomisinin 2021’de ise yüzde 4,9 büyüyeceği  öngörüldü. Dış ticarette yaşanan durgunluk, hane halkı harcamalarındaki düşüş ve  Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin şirketleri zor  durumda bırakması dolayısıyla SECO, ülkede işsizliğin bu yıl yüzde 3,8'e  yükselmesini bekliyor.

Raporda, ekonomindeki toparlanmanın salgının yayılmasına bağlı  olacağı, bu nedenle tahminlerde belirsizliğin olağanüstü derecede yüksek olduğu  da kaydedildi.





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