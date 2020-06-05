SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 62 internet sitesi hakkında erişimi engeli kararı aldı.
İzinsiz işlem gerçekleştiren 62 internet sitesi için kapatma kararı
05.06.2020 09:59
Son güncelleme : 05.06.2020 09:59
İHA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 62 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlere başladı.
Kurul'un söz konusu sitelerle ilgili daha önce de defalarca işlem yapmasına rağmen, site isimlerinde ufak değişikliklerle işlemlerine devam etmesi dikkat çekti.
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BIST En Aktif Hisseler
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|Riyal
|1,7923
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|Alış
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|Altın Ons
|1.708
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|Altın Gr.
|371
|371
|-1,01
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|Cumhuriyet
|2.408
|2.440
|-7,60
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|Tam
|2.479
|2.511
|-7,80
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|Yarım
|1.210
|1.226
|-3,80
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
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