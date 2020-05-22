GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Japonya KOBİ`lere yönelik yeni bir kredi fonunu devreye aldı

22.05.2020 09:56

Son güncelleme : 22.05.2020 10:16
Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, KOBİ`lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye aldı.



AA

BoJ, para politikası toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda  politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı.

Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet  tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180  milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini  bildirdi.

Banka ayrıca, KOBİ'lerin finansmanını desteklemek için yeni bir fon  sağlama tedbirinin tanıtımına yönelik bir duyuru da yayımladı.

Duyuruda, bankanın nisan ayında temelde KOBİ'lerin finansmanının  desteklenmesi için fon sağlama paketi açıkladığı anımsatılarak, şunlar  kaydedildi:

"Corona virüsün olumsuz etkileri karşısında devreye aldığımız toplam  büyüklüğü 75 trilyon yen olan finansman paketi kapsamında ilk olarak yaklaşık 20  trilyon yenlik şirket tahvili ve bonosu alımı, ikinci olarak da yaklaşık 25  trilyon yenlik özel sektör borçlarına karşı fon teminatı programlarını  açıklamıştık. Bugün üçüncü bir önlem olarak yeni bir fon sağlama önlemi aldık. Bu  önlem doğrultusunda, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30  trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonu sağlanacak. Öte yandan söz konusu  paket içeriğinde daha önce açıklanan tedbirlerin süresini de 6 ay uzatarak Mart  2021'e kadar sürdürme kararı aldık."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:01102.042
Değişim :  -0,59% |  -607,20
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
102.454 En Düşük
102.021
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 5,49 345.363.648 % 0,00  
ASUZU 11,55 26.430.304 % 0,00  
BJKAS 2,14 42.692.229 % 0,00  
AVOD 3,12 422.658.690 % 0,00  
AKSEN 4,69 86.911.688 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2700 8,3115 % -0,08  
Frank 6,9719 7,0139 % 0,01  
Riyal 1,8035 1,8125 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 379 379 1,97  
Cumhuriyet 2.450 2.486 11,40  
Tam 2.521 2.550 11,70  
Yarım 1.230 1.247 5,70  
Çeyrek 615 624 2,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru