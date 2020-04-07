Japonya, Covid-19 salgınının ekonomide yarattığı olumsuzlukların etkilerini düzeltmek ve ekonomik toparlanma için 1 trilyon dolarlık (108 trilyon yen) paket hazırladı.
Japonya`dan 1 trilyon dolarlık destek paketi
07.04.2020 13:56
Son güncelleme : 07.04.2020 13:56
DHA
Japonya Başbakanı Shinzo Abe yönetimi, pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 1 trilyon dolar
değerindeki büyük destek paketini onayladı.
Ayrıca, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni corona virüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan eden Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44'ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan etti ve şu açıklamayı yaptı:
"Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az yüzde 70 ve tercihen yüzde 80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz."
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