GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Japonya`dan 1 trilyon dolarlık destek paketi

07.04.2020 13:56

Son güncelleme : 07.04.2020 13:56
Japonya, Covid-19 salgınının ekonomide yarattığı olumsuzlukların etkilerini düzeltmek ve ekonomik toparlanma için 1 trilyon dolarlık (108 trilyon yen) paket hazırladı.



DHA

Japonya Başbakanı Shinzo Abe yönetimi, pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 1 trilyon dolar değerindeki büyük destek paketini onayladı.

Ayrıca, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni corona virüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan eden Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44'ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan etti ve şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az yüzde 70 ve tercihen yüzde 80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz."





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:4194.022
Değişim :  2,12% |  1.951,01
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.463 En Düşük
93.174
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,42 152.618.123 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.004.663 % 10,00  
BFREN 214,50 3.252.939 % 10,00  
IDEAS 2,42 219.967 % 10,00  
METAL 0,88 22.737 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2850 8,3265 % 0,27  
Frank 6,9118 6,9535 % 0,23  
Riyal 1,7897 1,7986 % -0,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.657 -5,71  
Altın Gr. 359 359 -2,88  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,13 15,19 0,16  
Gümüş Gr. 3,28 3,31 0,03  
B. Petrol 34,01 34,01 0,96  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru