Japonya`nın ihracatı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında meydana gelen talep daralması nedeniyle geçen ay yıllık bazda yüzde 11,7 düşerek 6,36 trilyon yen (59 milyar dolar) olarak gerçekleşti.
Japonya`nın ihracatında büyük daralma
20.04.2020 15:43
Son güncelleme : 20.04.2020 15:43
AA
Japonya'da Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklerde ihracatta mart ayındaki düşüşe dikkati çekildi.
Buna göre, deniz
aşırı talep azlığı yaşanan salgın döneminde Japonya'nın ihracatı yüzde 11,7 azalışla 6,36 trilyon yen, ithalatı da yüzde 5 düşüşle 6,35 trilyon yen (58,9 milyar dolar) oldu.
Ülkenin ihracatı, 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
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