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`Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak`

06.03.2020 13:29

Son güncelleme : 06.03.2020 13:29
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak. Onu da bilahare açıklayacağız" dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Borsa İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor” Programının açılışında  yaptığı konuşmada, Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, kadınların iş gücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artışın küresel GSYH’yı yılda 80 milyar dolar  artırdığını belirtti.

Hükümetin kadınların iş gücüne katılımı yönünde adımlar attığına  işaret eden Bakan Pekcan, “Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine  yükselmesinin anahtarlarından birisi kadının işgücüne eşit oranda katılabilmesi,  diğeri de teknolojiyi sadece kullanan değil  üreten ve ihracatçı olan kadınlar  olarak bu toplumda yerini alabilmesidir.” diye konuştu.

Pekcan, 2004 yılında Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının  yüzde 23 iken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın  destekleriyle bu oranı yüzde 34’e taşıdıklarını, şimdi hedefin OECD ortalaması  olan yüzde 60’lara ulaşmak olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak yaptıkları bütün politikalarda kadını merkeze  alan çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

“2017 yılında 118 Dünya Ticaret Örgütü üye ve gözlemci ülkesi ile  birlikte, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini teşvik etmeyi ve bu  hususta önlerindeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Buenos Aires Kadın ve  Ticaret Deklarasyonu’nu Türkiye olarak kabul ettik. Kadın girişimcilerimizi  küresel ekonomiye entegre etmek, onları üretici ve ihracatçı yapmak için bakanlık  olarak da çok özel çalışmalar yapıyoruz."

Pekcan, bakanlığın İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde, “Kadın ve Genç  Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı”nı kurduklarını anımsatarak, kadın ve genç  girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ve gençlerin Türkiye ihracatına  katkısının artırılması, ihracatın tabana yayılmasıyla ilgili çok ciddi eğitimler  verildiğini dile getirdi.

“KADIN KOOPERATİFLERİMİZE BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK”

Bakan Pekcan, 2019 yılında başlattıkları Export Akademi Programı ile  her ilde ihracat yapmaya istekli kadınlar ile bir araya geldiklerini, kadın  girişimci networkünü oluştuklarını, bugüne kadar 22 ilde 1.300 kadın ile  buluştuklarını, bunlara devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 2019 yılı kadın çalışmalarıyla  ilgili ödül verecekleri kurum ve projeler arasına Export Akademi’yi de aldığını,  bu projenin dünya birinciliği de alabileceğini bildiren Pekcan, sözlerini şöyle  sürdürdü:

“56 ilde, 67 oda ve borsada İhracat Destek Ofisleri kurduk. TİM  Başkanımız ile beraber kadın ihracatçılar sektörünü oluşturduk ve kadın  ihracatçılarımızı destekliyoruz. Onlara da ödül verecektik ama şehitlerimiz  olduğu için ödül törenini iptal ettik. Kadın kooperatifçiliğini de destekliyoruz.  14 ilde 1.600 girişimci kadınımıza kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdik.  Sosyal kooperatifçilik trenimiz var. Tren yolunun geçtiği illerde kooperatif  eğitimi veriyor. Kooperatifçilik çalıştayları düzenliyoruz. Bu trenlerimizde  çocuklarımıza kodlama eğitimi veriyoruz. Kooperatif otobüsümüzü Adana’dan  başlamak üzere tekrar seferber ettik. Burada da eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 3  bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi  desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile  beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak. Onu da bilahare  açıklayacağız.”

“YÖNETİMLERDE DAHA FAZLA KADIN GÖRMEK İSTİYORUZ”

Pekcan, aralık ayında Kooperatifler Fuarı’nda düzenlediklerini  anımsatarak, bu fuara 75 kadın kooperatifinin katıldığını, onlara ücretsiz stant  ve konaklama imkanı sağlayarak kendilerini ve ürünlerini tanıtma olanağı  sunduklarını, bu sene aralık ayında fuarın yeniden yapılacağını söyledi.

Son dönemde uluslararası toplantıların koronavirüs nedeniyle iptal  edildiğini anımsatan Pekcan, böyle bir etki olmaması halinde 2 Nisan 2020’de  “Uluslararası Kadın ve Ticaret Çalıştayı”nı düzenlemeyi planladıklarını dile  getirdi.

Pekcan, çalıştayda, diğer ülkelerin Ticaret Bakanları, UN Women, DTÖ, OECD, ITC, UNCTAD, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerden katılımcılar,  konuşmacılar ve moderatörlerin olacağını belirtti.

Her zaman olduğu gibi kadın girişimciliğinin, kooperatiflerinin,  ihracatçıların artırılması yönünde çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan  Pekcan, “Taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız. Özel sektör, kamu,  üniversite ve STK iş birliği çok önemli, STK iş birliğini son derece önemli  buluyoruz. Tüm kadın STK’larımızla iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Kadın STK’lar  dışında diğer STK’lara da teşekkür ediyoruz. Yönetimlerde daha fazla kadın görmek  istiyoruz.” diye konuştu.





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