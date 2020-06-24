İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesine yükseldi.
Kapasite kullanım oranı arttı
24.06.2020 10:12
Son güncelleme : 24.06.2020 10:20
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0'ya yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8'e ulaştı.
10:05115.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 7,90
|Açılış
|: 115.369
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|Önceki Kapanış
|: 115.339
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115.402
En Düşük
115.187
10:056,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8582
En Düşük
6,8413
10:057,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 7,7650
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|Önceki Kapanış
|: 7,7000
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En Düşük
7,7404
10:05390,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 390,41
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|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|32,98
|1.080.828
|% 9,71
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|ULAS
|4,90
|2.002.756
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|UZERB
|6,10
|75.000
|% 6,46
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|GLRYH
|13,39
|593.135
|% -8,54
|
|BAYRK
|8,53
|626.341
|% -5,01
|
|IZMDC
|13,02
|399.712
|% -4,89
|
|GARAN
|8,42
|56.570.560
|% -0,47
|
|KARSN
|2,79
|53.142.451
|% 2,20
|
|THYAO
|12,59
|50.617.731
|% 0,32
|
|GUSGR
|4,59
|39.890.635
|% 0,44
|
|ECILC
|6,33
|37.997.843
|% 0,32
|
|KARSN
|2,79
|53.142.451
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,93
|30.077.533
|% -0,52
|
|ODAS
|2,20
|28.683.420
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,98
|35.504.817
|% 0,68
|
|DGKLB
|2,55
|29.282.350
|% 2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5511
|8,5939
|% 0,06
|
|Frank
|7,2361
|7,2797
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,12
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|1,23
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.545
|7,00
|
|Tam
|2.598
|2.610
|7,20
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|3,50
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,00
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|B. Petrol
|42,70
|42,70
|0,07
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