İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesine yükseldi.
Kapasite kullanım oranı arttı
27.07.2020 10:28
Son güncelleme : 27.07.2020 10:37
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7'ye ulaştı.
10:211.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.192
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|Önceki Kapanış
|: 1.192
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1.203
En Düşük
1.192
10:216,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 6,9030
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|Önceki Kapanış
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6,8322
10:218,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 8,0050
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|Önceki Kapanış
|: 7,9650
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7,9455
10:21426,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
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|Açılış
|: 426,10
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|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|4,73
|8.029.138
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.141.630
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|11.043.969
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|126.245
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|3.642.345
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|DAGI
|7,30
|499.997
|% -6,29
|
|DIRIT
|1,41
|255.454
|% -6,00
|
|UZERB
|4,33
|26.041
|% -5,87
|
|EKGYO
|2,34
|253.993.762
|% 0,43
|
|ITTFH
|4,47
|70.849.233
|% 0,90
|
|KOZAL
|89,25
|55.218.950
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,81
|45.897.193
|% 2,26
|
|PGSUS
|51,90
|41.721.386
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,34
|253.993.762
|% 0,43
|
|IHYAY
|1,37
|36.363.310
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,81
|45.897.193
|% 2,26
|
|ITTFH
|4,47
|70.849.233
|% 0,90
|
|ODAS
|2,74
|25.302.094
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7506
|8,7945
|% 0,17
|
|Frank
|7,4356
|7,4804
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% 0,02
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,06
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|-2,00
|
|Tam
|2.856
|2.877
|82,20
|
|Yarım
|1.386
|1.404
|37,10
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|Çeyrek
|695
|703
|18,50
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