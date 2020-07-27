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Kapasite kullanım oranı arttı

27.07.2020 10:28

Son güncelleme : 27.07.2020 10:37
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesine yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi  Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA)  bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7'ye ulaştı.  




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