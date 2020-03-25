İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.
Kapasite kullanım oranı azaldı
25.03.2020 10:31
Son güncelleme : 25.03.2020 10:31
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.804 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye düştü.
10:1591.821
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 2.535,15
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 89.286
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91.959
En Düşük
90.312
10:156,3976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:156,9239
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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6,8970
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
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|Açılış
|: 331,58
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|Önceki Kapanış
|: 335,99
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341,49
En Düşük
331,58
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|NATEN
|12,87
|5.141.077
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|4.931.692
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|2.256.128
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|87.416
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|320.387
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|ISYAT
|2,25
|443.321
|% -4,66
|
|CRDFA
|1,98
|4
|% -3,88
|
|TUKAS
|8,22
|33.020
|% -3,52
|
|SNGYO
|0,87
|13.050
|% -3,33
|
|THYAO
|8,73
|175.471.704
|% 5,31
|
|ASELS
|24,02
|135.499.573
|% 5,17
|
|GARAN
|7,86
|131.347.994
|% 3,69
|
|YKBNK
|1,95
|53.390.456
|% 2,63
|
|ISFIN
|3,06
|49.040.058
|% 3,38
|
|ODAS
|1,33
|43.895.000
|% 4,72
|
|YKBNK
|1,95
|53.390.456
|% 2,63
|
|THYAO
|8,73
|175.471.704
|% 5,31
|
|GARAN
|7,86
|131.347.994
|% 3,69
|
|KRDMD
|2,03
|33.226.734
|% 4,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5601
|7,5980
|% 0,52
|
|Frank
|6,5037
|6,5429
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6992
|1,7078
|% -0,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.603
|1.612
|-13,26
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|Altın Gr.
|331
|332
|-3,97
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,41
|0,11
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|Gümüş Gr.
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|2,98
|0,03
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|B. Petrol
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