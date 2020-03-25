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Kapasite kullanım oranı azaldı

25.03.2020 10:31

Son güncelleme : 25.03.2020 10:31
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.804 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi  Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye düştü.





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