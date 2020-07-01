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Karşılıksız çek adedi artış gösterdi

01.07.2020 11:49

Son güncelleme : 01.07.2020 12:05
Bankalararası Takas Odaları`na ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.



Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Haziran'da 21 bin 128 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 8 bin 859, geçen yıl aynı ay 14 bin 793 olmuştu.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 596,4 milyon TL'den, 1 milyar 74,7 milyon TL'ye yükseldi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 525 bin 33 adetten, 1 milyon 219 bin 568 adede, tutarı 36,93 milyar TL'den 63,45 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 505 bin 531 adetten, 1 milyon 180 bin 927 adede, tutarı 35,08 milyar TL'den 60,57 milyar TL'ye çıktı.




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