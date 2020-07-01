Karşılıksız çek adedi artış gösterdi















Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Haziran'da 21 bin 128 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 8 bin 859, geçen yıl aynı ay 14 bin 793 olmuştu.Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 596,4 milyon TL'den, 1 milyar 74,7 milyon TL'ye yükseldi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 525 bin 33 adetten, 1 milyon 219 bin 568 adede, tutarı 36,93 milyar TL'den 63,45 milyar TL'ye geldi.Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 505 bin 531 adetten, 1 milyon 180 bin 927 adede, tutarı 35,08 milyar TL'den 60,57 milyar TL'ye çıktı.