Bankalararası Takas Odaları`na ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.
Karşılıksız çek adedi artış gösterdi
01.07.2020 11:49
Son güncelleme : 01.07.2020 12:05
Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Haziran'da 21 bin 128 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 8 bin 859, geçen yıl aynı ay 14 bin 793 olmuştu.
Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 596,4 milyon TL'den, 1 milyar 74,7 milyon TL'ye yükseldi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 525 bin 33 adetten, 1 milyon 219 bin 568 adede, tutarı 36,93 milyar TL'den 63,45 milyar TL'ye geldi.
Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 505 bin 531 adetten, 1 milyon 180 bin 927 adede, tutarı 35,08 milyar TL'den 60,57 milyar TL'ye çıktı.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -392,20
|Açılış
|: 117.168
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|Önceki Kapanış
|: 116.525
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117.358
En Düşük
116.025
11:496,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 6,8630
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,8445
11:497,7039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6839
11:49394,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 394,01
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
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394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.540.728
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|110.643.677
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.796.572
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|75.441.625
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|16.975.512
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|TKURU
|15,50
|13.243
|% -5,31
|
|RTALB
|33,18
|21.018.708
|% -5,15
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|KRDMD
|3,27
|869.863.680
|% 0,62
|
|ASELS
|33,00
|716.614.839
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,02
|512.061.674
|% -1,46
|
|TSPOR
|7,00
|450.198.958
|% 2,34
|
|GARAN
|8,39
|447.098.342
|% -0,83
|
|KRDMD
|3,27
|869.863.680
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,02
|512.061.674
|% -1,46
|
|SKBNK
|1,51
|272.148.437
|% 4,14
|
|ODAS
|2,54
|324.917.192
|% 2,42
|
|KARSN
|3,05
|344.073.585
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4757
|8,5182
|% 0,01
|
|Frank
|7,2115
|7,2550
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|5,54
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.567
|10,40
|
|Tam
|2.623
|2.634
|10,70
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|5,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,04
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|1,17
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