Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

16.06.2020 14:11

Son güncelleme : 16.06.2020 14:11
Bankalara, 2020 yılının Ocak – Mayıs döneminde ibraz edilen 377 bin keşideciye ait 5,6 milyon adet çekin toplam tutarı 363 milyar TL oldu.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 2, adeti yüzde 24, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 13 geriledi.

Ocak – Mayıs 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 19 bin keşideciye ait 97,6 bin adet çekin toplam tutarı 5,8 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 8,2 bin keşideciye ait toplam 1 milyar TL tutarındaki 16,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 59, adeti yüzde 67, tekil keşideci sayısı ise yüzde 46 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Mayıs 2020 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 1,6, adet olarak ise 1,8 puan gerileyerek yüzde 1,8 oldu.

2020 yılı Ocak – Mayıs döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, keşideci sayısının ve çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,1 ile Mardin, yüzde 4,7 ile Artvin, yüzde 4,5 ile Bayburt, yüzde 4,1 ile Bingöl ve yüzde 4 ile Hakkari oldu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:56111.290
Değişim :  1,58% |  1.734,38
Açılış :  110.815  
Önceki Kapanış :  109.556  
En Yüksek
111.399 En Düşük
110.706
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 22,00 81.836.982 % 10,00  
DOAS 13,53 73.440.442 % 10,00  
YYAPI 1,21 13.834.910 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.032.392 % 10,00  
EKIZ 12,98 1.446.569 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6206 8,6638 % 0,55  
Frank 7,1963 7,2397 % 0,53  
Riyal 1,8180 1,8271 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 6,45  
Altın Gr. 381 381 2,30  
Cumhuriyet 2.523 2.562 23,00  
Tam 2.541 2.558 6,40  
Yarım 1.238 1.249 3,10  
Çeyrek 621 625 1,50  
Gümüş.Ons 17,41 17,45 0,06  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,02  
B. Petrol 40,46 40,46 0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru