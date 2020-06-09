Katar Enerji Bakanı ve Qatar Petroleum`un CEO`su Saad al-Kaabi, Suudi Arabistan ile Rusya arasında Mart ayında başlayan petrol fiyat savaşının büyük bir hata olduğunu düşündüğünü söyledi.
Katar Enerji Bakanı: Petrol fiyat savaşı büyük hata
09.06.2020 10:01
Son güncelleme : 09.06.2020 10:11
Petrol fiyatlarında serbest düşüşe yol açan gelişmeleri CNBC'ye değerlendiren Saad al-Kaabi, "Bildiğiniz gibi piyasadaki arz bolluğu fiyatların çok düşük seviyelere gitmesine yol açtı ve pandemi de fiyatları çok tehlikeli bir seviyeye götürdü" diye konuştu.
Al-Kaabi yaptığı değerlendirmede, corona virüs salgınında ikinci bir dalga yaşanmaması, dünya genelinde daha az karantina tedbiri alması halinde petrol piyasalarının 6 ay ile 1 yıl arasında hızla toparlanma gösterebileceğini vurguladı.
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|AEFES
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|
|AKFGY
|3,59
|20.960.124
|% 0,00
|
|AKSEN
|4,65
|23.973.687
|% 0,00
|
|ARDYZ
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|33.048.264
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|
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|GSRAY
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