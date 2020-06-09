Katar Enerji Bakanı: Petrol fiyat savaşı büyük hata















Petrol fiyatlarında serbest düşüşe yol açan gelişmeleri CNBC'ye değerlendiren Saad al-Kaabi, "Bildiğiniz gibi piyasadaki arz bolluğu fiyatların çok düşük seviyelere gitmesine yol açtı ve pandemi de fiyatları çok tehlikeli bir seviyeye götürdü" diye konuştu.Al-Kaabi yaptığı değerlendirmede, corona virüs salgınında ikinci bir dalga yaşanmaması, dünya genelinde daha az karantina tedbiri alması halinde petrol piyasalarının 6 ay ile 1 yıl arasında hızla toparlanma gösterebileceğini vurguladı.