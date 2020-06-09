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Katar Enerji Bakanı: Petrol fiyat savaşı büyük hata

09.06.2020 10:01

Son güncelleme : 09.06.2020 10:11
Katar Enerji Bakanı ve Qatar Petroleum`un CEO`su Saad al-Kaabi, Suudi Arabistan ile Rusya arasında Mart ayında başlayan petrol fiyat savaşının büyük bir hata olduğunu düşündüğünü söyledi.



Petrol fiyatlarında serbest düşüşe yol açan gelişmeleri CNBC'ye değerlendiren Saad al-Kaabi, "Bildiğiniz gibi piyasadaki arz bolluğu fiyatların çok düşük seviyelere gitmesine yol açtı ve pandemi de  fiyatları çok tehlikeli bir seviyeye götürdü" diye konuştu.

Al-Kaabi yaptığı değerlendirmede, corona virüs salgınında ikinci bir dalga yaşanmaması, dünya genelinde daha az karantina tedbiri alması halinde petrol piyasalarının 6 ay ile 1 yıl arasında hızla toparlanma gösterebileceğini vurguladı.




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