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`Kazakistan ile ticareti artıralım` çağrısı

12.06.2020 13:07

Son güncelleme : 12.06.2020 13:07
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Bu rakamı düşük buluyorum, ticaretimizi daha fazla artırmamız lazım" ifadelerini kullandı.



AA

ASO yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Kazakh Invest Ulusal Yatırım Ajansı iş birliğinde düzenlenen  "Kazakistan'da Yatırım Fırsatları" konulu toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Özdebir, dost ve kardeş ülke Kazakistan ile her alanda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kazakistan'ın Orta Asya'da büyük topraklara sahip ve doğal kaynakları  zengin bir ülke olduğunun altını çizen Özdebir, "Kazakistan, çok fazla iş  yapabilme imkanı olan, Orta Asya'daki bağlantıları açısından önemli bir ülke.  Petrol, doğal gaz, enerji, madencilik, inşaat, altyapı ve sanayinin her alanında  yatırım yapılabilecek stratejik bir ülke. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 3  milyar dolar civarında. Bu rakamı düşük buluyorum, ticaretimizi daha fazla  artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, ASO'nun Güney Kazakistan Eyalet Valiliği iş birliğiyle  Çimkent şehrinde bir Organize Sanayi Bölgesi kurduğuna işaret ederek, "Bu bölge  Türk yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Burada yatırım yapan sanayicilerimiz çok  mutlu olduklarını ve güzel işler yaptıklarını söylediler. Biz Ankara Sanayi Odası  olarak Kazakistan ile ticaretimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya  hazırız." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı de Türkiye'nin  kendileri için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kazakistan’da çeşitli sektörlerde 2 bin 500 Türk şirketi faaliyet  göstermektedir. Ülkemiz, Çin, Rusya ve Orta Asya pazarına açılan önemli bir  kapıdır. Şu anda 3 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Ticaret  hacmini önümüzdeki yıl 4 milyar dolara çıkarmak için yeni projeler üretiyoruz. Bu  konuda da sizlerin tecrübelerinden faydalanıp, birlikte çalışmak istiyoruz.  Türkiye-Kazakistan arasında ciddi bir yatırım potansiyeli var. Yatırım  fırsatlarından yararlanmak için Türk iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz."




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