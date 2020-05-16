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Kesintisiz iletişim için yapılan yatırım 78 milyar liraya yaklaştı

16.05.2020 11:11

Son güncelleme : 16.05.2020 11:11
Mobil haberleşmede 3G`ye göre 10 kat daha hızlı iletişim imkanı veren 4,5G teknolojisinin kullanıldığı Türkiye`de 2011 -2019 döneminde Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmecilerce 77 milyar 611 milyon 315 bin liralık yatırım yapıldı.



AA

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  tarafından hazırlanan pazar verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türk Telekom,  Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 2011'de 5 milyar  600 milyon 663 bin liralık yatırıma imza atıldı. Yatırım tutarı 2012'de 5 milyar  761 milyon 549 bin lira, 2013'te 5 milyar 462 milyon 402 bin lira, 2014'te 5  milyar 670 milyon 234 bin lira olarak gerçekleşti.

İşletmeciler en fazla yatırımı, yaklaşık 17 milyar 275 milyon lirayla  4,5G ihalesinin olduğu 2015'te yaptı. 2016'da 7 milyar 427 milyon 592 bin liralık  yatırım hayata geçirilirken, söz konusu tutar 2017'de 8 milyar 154 milyon 243 bin  lira,  2018'de 9 milyar 404 milyon 70 bin ira,  geçen yıl ise 12 milyar 855  milyon 586 bin ira olarak hesaplandı.

Böylece 2011-2019 döneminde kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla  işletmeciler tarafından yapılan yatırımın tutarı 77 milyar 611 milyon 315 bin 158  lira oldu.

Geçen yıl en fazla yatırımı 4 milyar 924 milyon 633 bin lira ile  Turkcell yaptı. Turkcell'i 2 milyar 354 milyon 748 bin lira ile Türk Telekom, 1  milyar 668 milyon 144 bin lirayla TT Mobil, 1 milyar 285 milyon 298 bin lirayla  Vodafone izledi.

Böylece geçen yılın sonunda, Türk Telekom ve mobil şebeke  işletmecilerinin toplam yatırım miktarı 10 milyar 232 milyon 824 bin lira olarak  kayıtlara geçti. Anılan yılda diğer işletmecilerin yatırım tutarı ise 2 milyar  622 milyon 761 bin lira olarak gerçekleşti.




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