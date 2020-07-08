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Kimya sektöründe ihracat şampiyonu SOCAR Türkiye

08.07.2020 14:46

Son güncelleme : 08.07.2020 14:46
SOCAR Türkiye`nin, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları sıralamasında Türkiye ihracat şampiyonu olduğu bildirildi.



AA

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl beşinci kez  düzenlenen İKMİB 2019 İhracatın Yıldızları ödül töreninin yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) nedeniyle ilk kez dijital olarak gerçekleştirildiği ve törene Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve  İKMİB Başkanı Adil Pelister'in katıldığı bilgisi paylaşıldı.

SOCAR Türkiye'nin genel sıralamada ihracat şampiyonu olduğu aktarılan  açıklamada,"'Mineral Yakıtlar' kategorisinde de SOCAR Dağıtım birincilik, STAR  Rafineri ikincilik ödülünü aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan  Yardımcısı Rıza Bozoklar'ın ödül törenindeki sözlerine de yer verildi.

Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye adına ödülleri  almaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Bozoklar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak 2019 yılında  iştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Dağıtım’ın yaptığı toplam 3 milyar  doların üzerinde ihracatla Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı tüm dünyayı  etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu  katkıyı gelecek yıllarda da devam ettirmek en büyük hedefimiz. Bu vesileyle,  şirketlerimizin başarısını ödüllendiren Ticaret Bakanlığımıza ve İKMİB yönetimine  şükranlarımı sunuyorum."




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