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Kırgızistan uluslararası kuruluşlardan mali yardım istedi

27.03.2020 15:14

Son güncelleme : 27.03.2020 15:21
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye ve bütçeye muhtemel etkilerini en aza indirmek için uluslararası kuruluşlara mali yardım için başvurdu.



AA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Yapılandırma ve  Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası bölge ve ülke temsilcileri ile ayrı  ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası  kurumlardan mali destek istedi.

Kovid-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Ceenbekov, bütçedeki ana kalemleri ödeyememe riskinin bulunduğunu, halk sağlığı, gıda güvenliği ve Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin uygulanması ile ilgili acil  finansmana ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Dün, Uluslararası Para Fonunun, salgın nedeniyle ortaya çıkan krizle mücadele için Kırgızistan'a yaklaşık 120 milyon 900 bin dolar tutarında mali destekte bulunacağı bildirilmişti.





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