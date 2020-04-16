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Konut satışlarında son 8 yılın en iyi performansı

16.04.2020 11:28

Son güncelleme : 16.04.2020 11:34
Kredi faizlerindeki indirimler, konut satışlarında rekorları da beraberinde getirdi. Yılın ilk 3 ayında satılan 341 bin 38 konut, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın geçen yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak faiz indirim  sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesine neden oldu.

Başta kamu bankaları olmak üzere bankaların da konut faizlerinde  indirime yönelmesiyle vatandaşların konuta olan ilgisi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ocak, şubat ve  mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, toplam 341 bin 38 konut satıldı. Bu rakam,  son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı oldu. Konutların 113 bin 615'inin  ocakta, 118 bin 753'ünün şubatta, 108 bin 670'inin de martta satışı gerçekleşti.

Satılan bu konutların yaklaşık 130 binini ipotekli satışlar oluşturdu.  Ocak ayında  42 bin 237, şubatta 43 bin 733 ve martta 43 bin 329 ipotekli konut  satışı yapıldı.

"FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ, BİRİKMİŞ TALEBİ HAYATA GEÇİRDİ"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konut kredi faizlerinin aylık bazda 0,94-0,95'ler seviyesine kadar düşmesinin,  uzun zamandır birikmiş talebi hayata geçirdiğini söyledi.

Taylan, bu durumun etkisiyle Türkiye'de yılın ilk çeyreğindeki konut  satışlarının yüksek gerçekleşmesinin normal olduğunu söyledi.

Konut satışında ocak ve şubat aylarının mükemmel geçtiğini ve bu  durumun 10 Mart'a kadar devam ettiğini belirten Taylan, şöyle konuştu:

"10 Mart'tan sonra yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle insanlar  yavaş yavaş evlerine çekildiler ve satışlar bu tarihten sonra zayıfladı. Salgın  çıkmasaydı ve satışlar martta da devam etseydi, ilk çeyrek konut satış  rakamlarını daha yüksek görebilirdik."

Taylan, Kovid-19 salgınından dolayı her sektörde olduğu gibi emlakta  da bir düşüş söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Virüsün etkisinin azalmaya  başlamasıyla sektör çok hızlı bir şekilde toparlanacaktır." dedi.





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