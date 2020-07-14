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Konut satışlarındaki rekorlar sürecek

14.07.2020 14:50

Son güncelleme : 14.07.2020 14:50
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek haziran rakamının görüldüğünü belirten sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında satışlardaki ivmenin süreceği ve yeni rekorlar kırılacağı görüşünde birleşiyor.



AA

TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre, haziranda  konut satışları yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye, ipotekli konut  satışları da yüzde 1286,9 yükselerek 101 bin 504'e ulaştı ve tüm zamanların en  yüksek verileri olarak kayıtlara geçti.

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere  normalleşme adımları ile sektörel kampanyalar konut satışlarında söz konusu  rekorların görülmesini sağladı. Geçen ay hem en yüksek haziran satış rakamı hem  de tüm zamanların en yüksek ipotekli satış rekoru görüldü.

Daha önce aylık bazda en yüksek haziran satış adedi 2018'de 119 bin  adet olarak görülmüştü. Tüm zamanların ipotekli satış rekoru ise Eylül 2019'da 57  bin 219 adetle zirve yapmıştı.

Sektör temsilcileri, haziranda gerçekleşen yüksek satış rakamlarının  yılın ikinci yarısınında da süreceği ve yeni rekorlar kırılacağı görüşünde.

"KONUT ALICISINA TARİHİ FIRSATLAR SUNULDU"

AA muhabirine açıklamada bulunan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu  Başkanı Tamer Özyurt, salgın nedeniyle nisan ve mayısta gerileyen satışların 1  Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ve hükümetin devreye aldığı destek  paketiyle artışa geçtiğini söyledi.

Ertelenen yatırımlar için imzaların atılmaya başlandığını dile getiren  Özyurt, her türlü yatırımcının bu dönemi tarihi bir fırsat olarak  nitelendirdiğini söyledi.

Satış ofislerinde neredeyse durma noktasına gelen faaliyetlerin  haziranda hız kazandığını dile getiren Özyurt, yüzde 0,64 faiz oranı, 12 ay  ödemesiz dönem ve 15 yıla varan vade içeren kampanyanın yatırımcıya büyük fırsat  sunduğunu vurguladı.

Özyurt, "Henüz daha yolun başındayız. Satışlardaki hareketlilikle  konut geliştiriciler yeniden moral buldu. Artışa geçen satışlar, önümüzdeki  ayları tetikleyecek. Bunu satış ofislerimizde giderek artan trafikten çok net  okuyabiliyoruz. Sektörümüzde hem toparlanma hem de canlanma dönemi başladı."  değerlendirmesinde bulundu.

Orta gelir düzeyini hedefleyen paketin amacını aşarak tüm kesimlerin  aksiyon almasını sağladığını anlatan Özyurt, "Haziranla birlikte başlayan  satışlardaki artış trendinin yılın kalan yarısında da rekorlarla sürmesini  bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda giderek artan satış rakamları ile birlikte yeni  yatırım projeleri de gündemimizde olacak. Konuta erişimi daha da kolaylaştıran  destek paketinin kazanımları hem yüksek satış oranları hem de yeni yatırım  projeleri olacak." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIDA YENİ REKORLAR GELECEK"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise salgın  nedeniyle tüm dünya ekonomilerinin sancılı bir süreçten geçtiği dönemde haziranda  normalleşme döneminin başladığını belirterek, kampanyaların etkisiyle beklenmeyen  hareketlilik görüldüğünü kaydetti.

Sektörde satışların ve normalleşmenin etkisiyle yatırım ikliminin  oluştuğunu dile getiren Bahadır, yatırımcıların, altın ve dövizdeki sert iniş ve  çıkışlar nedeniyle de güvenilir liman olarak gayrimenkule yöneldiğini anlattı.

Bahadır, gayrimenkuldeki artışın gelecek aylarda da süreceğini  belirterek, "Gayrimenkulde ve inşaat sektöründe yatırımcı ve konut geliştirici  açısından bekle ve gör dönemi, haziran itibariyle sona ermiş bulunuyor. Yatırım  araçları arasında konut yatırımları ilk sıraya yükseldi. Konut geliştiriciler  açısından bekleyen yatırımlarla sahaya inme zamanı. 2020'nin ilk yarısı ne kadar  sancılı geçtiyse, ikinci yarısı o kadar sevindirici gelişmelere sahne olacak.  Ayrıca uçuşların açılmasıyla birlikte yabancı yatırımcı taleplerinin de  artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEKLEYEN PROJELER RAFTAN İNECEK"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da konut  satışlarının, haziranda konut kredi kullanımında kırılan rekorlardan bahsederek,  belirsizlik ortamının yerini güvene bıraktığını söyledi.

Orta gelir grubunu hedef alan kredi kampanyasının oturum ve yatırım  amaçlı konut sahibi olmak isteyen herkesin ilgisini çektiğini dile getiren Akkuş,  yatırımcıların bu süreci bir fırsat olarak algıladığını anlattı.

Akkuş, salgın dönemindeki kayıpların telafi edilmeye başlandığını  ifade ederek, "Satışlardaki hareketlilik önümüzdeki dönemde süreklilik kazanarak  bekleyen projeleri de raftan indirecek. Yükselen talebin önümüzdeki ayları da  etkisi altına alarak hızla artışa geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Türkiye'de başlayan  ekonomik ve sosyal ölçekte normalleşme eğiliminin yabancı yatırımcıyı da harekete  geçirdiğini belirterek, destek paketiyle birlikte sektörde oluşan yatırım  ikliminin, tüm taraflar açısından ciddi kazanımlar barındırdığını ifade etti.

Satışlardaki artışın yeni projelerin geliştirilmesine vesile olacağını  dile getiren Çulhalık, sektörde oluşan bu yeni yatırım ikliminin yılın ikinci  yarısını kapsayacak yeni bir açılım dönemi başlattığını bildirdi.

Çulhalık, "Mevcut projelerin satışının hızla tamamlanacağını, yaz  aylarının ardından da güz döneminde yeni projelerin konuşulacağı bir dönemi hep  birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

"TEMMUZ -EYLÜL DÖNEMİNDE BU RAKAMLARIN DAHA YÜKSEKLERİNİ KONUŞACAĞIZ"

Golden Sign Satış ve Pazarlama Şirketi Kurucusu Gül Gül de sektöre  kazandırılan destek paketi sayesinde zaman zaman durma noktasına gelen satışların  beklenilenin çok üzerinde arttığını söyledi.

Sektörde benzeri olmayan türden bir toparlanma döneminin yaşandığını  vurgulayan Gül, salgın döneminde teknolojik alt yapısı olan şirketlerin dönemi  daha hareketli geçirdiğini, online tanıtımları ve pazarlamayı sürdürdüğünü  anlattı.

Nisan ve mayıstaki gerilemenin hızla tolere edileceği bir dönemde  olduklarını anlatan Gül, "Temmuz, ağustos ve eylül döneminde bu rakamların çok  daha fazlasını konuşacağız. Eylülden itibaren de yeni projelerin gündem maddesi  olduğu, projelerin birbiriyle yarıştığı bir dönemin başlangıcını yaşayacağız."  dedi.




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