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Koronavirüs salgını özel uçaklara talebi artırdı

19.02.2020 09:18

Son güncelleme : 19.02.2020 09:25
Çin`de Covid-19 adı verilen koronavirüs, özel uçaklara talebi artırdı. Havayolu şirketleri Çin uçuşlarını azaltırken, Çin`de ve başka ülkelerde birçok yolcu mahsur kaldı.



Varlıklı kişiler ve şirketler, yüksek maliyetine rağmen özel uçaklara yöneldi. Ancak özel uçak şirketleri seyahat sınırlamaları ve talebi karşılayacak kadar personellerinin olmaması nedeniyle birçok müşteriyi geri çeviriyor.

Avustralya merkezli Paramount Business Jets şirketinden Darin Voyles, salgın sonrası talepte önemli oranda artış olduğunu; fakat hem personel hem de uçak sayılarının yetersiz olduğunu söyledi.

Voyles, "Birçoğu, Çin anakarasına kendi uçaklarını ve personelini göndermek istemiyor. Personelin virüse maruz kalma riskinin dışında operasyonel ve ticari kaygılar da var. Çünkü Çin'den dönenler derhal karantinaya alınacakları için iki hafta çalışamayacaklar" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Singapur merkezli MyJet Asia, son bir ay içinde talebin yüzde 80-90 oranında arttığını açıkladı. Şirket CEO'su Logan Ravishkansar, "Birçok kişi Çin'in yeni yılı için başka ülkelere gitti ama şimdi Çin'e dönemiyorlar. Birçok müşterimiz kendilerini Pekin, Şanghay ve Hong Kong'a götürmemizi istiyor. Ama uçuş yapabileceğimiz yerler sınırlı. Havayolu şirketleri bize uçaklarını kiralamıyor" diye konuştu.

Birçok yolcu da Çin'den ayrılmaya çalışıyor. Küresel charter uçuş şirketi PrivateFly'ın CEO'su Adam Twidell, "Bir Güney Amerika hükümeti, Vuhan'dan yüzlerce kişinin tahliye edilmesi için bize başvurdu" dedi. Twidell, özel şahıslar ve gruplardan da çok talep geldiğini söyledi.

ÖZEL UÇAKLARIN KİRASI NE KADAR?

Paramount Business Jets'e göre 2-4 kişilik küçük uçakların bir saatlik kirası 2.400 dolara kadar çıkabiliyor. 8-10 yolcu kapasiteli bir uçağın saatlik kirası ise 6.000 dolar.

Küresel özel uçak şirketi VistaJet, Çin'e uçak kiralamayı durdurmalarına karşın son bir ayda taleplerin iki haneli rakamlar düzeyinde arttığını belirtti.

Şirketin ticari operasyonlarından sorumlu yetkilisi Ian Moore, "Bu artışın önemli bir kısmı Çin Yeni Yılı ile bağlantılı. Ama biz bu artışı büyük oranda insanların salgın sonrası hassas dönemde, ticari uçaklar yerine özel uçakları tercih etmeye başlamasına bağlıyoruz" dedi.

MyJet Asia'dan Logan Ravishkansar da, "2003'teki SARS salgını sırasında da talep çok artmıştı. Ama o zaman birçok ülkeye sefer yapmak daha kolaydı. Şimdi hükümetler daha sıkı davranıyor" diye konuştu.




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