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Kovid-19 `patentin` hızını kesemedi

28.07.2020 11:42

Son güncelleme : 28.07.2020 11:42
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dönemini de içinde barındıran bu yılın ilk 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan patent, marka, faydalı model başvuruları arttı.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜRKPATENT'e yılın ilk yarısında  3 bin 172’si yerli olmak üzere toplam 8 bin 344 patent başvurusu yapıldı.

Söz konusu dönem itibarıyla kuruma 64 bin 241'i yerli olmak üzere  toplam 71 bin 753 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı  yüzde 89,5 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka  başvuruları yüzde 20, toplam marka başvuruları yüzde 17,3 ve yerli patent  başvuruları yüzde 16,2 artış gösterdi.

Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,5 artışla 1705'i  yerli olmak üzere 1733 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model  başvuru oranı da yüzde 98 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında TÜRKPATENT'e 159 yeni coğrafi işaret başvurusu  yapıldı.

Söz konusu dönemde 18 bin 212'si yerli, 498'i yabancı, 2 bin 20'si  Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 20 bin 730  tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 87,9  olarak kayıtlara geçti.

KOVİD-19, BAŞVURULARI ETKİLEMEDİ

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, AA muhabirine, sınai mülkiyet alanında  yapılan çalışmalarla farkındalığın arttığını, bu farkındalıkla birlikte başvuru  sayılarında ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Asan, 2002-2003'te Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusunun  bugün 2 haftada yapıldığını belirterek, Kovid-19 sürecini de içinde barındıran bu  yılın 6 ayında başvuruların arttığına dikkati çekti.

TÜRKPATENT'in patent, marka ve tasarım başvuru sayılarına göre,  dünyada ilk 10 patent kurumundan biri olduğunu anlatan Asan, "2002 yılında  Türkiye'de yıllık yapılan patent başvurusu sayısı yaklaşık 400 adetti. Yerli  patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık.  Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, bu sayının yıl  sonuna kadar yaklaşık 9 bine ulaşmasını bekliyoruz." dedi. 

Asan, 2017'den bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde hizmet  veren TÜRKPATENT'in 23 uluslararası otoriteden biri olduğunu ifade ederek,  "TÜRKPATENT 2020 yılında en çok uluslararası patent araştırma raporu düzenleyen  uluslararası araştırma ve inceleme otoriteleri (ISA) arasında 9'uncu sırada yer  alıyor. Yıl sonuna doğru daha üst sıralara çıkacağımızı düşünüyorum." diye  konuştu.

BAŞVURULARDA İSTANBUL İLK SIRADA

İllerden yapılan başvurulara ilişkin de bilgi veren Asan, marka,  patent ve tasarım alanında en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını  bildirdi.

Asan, İstanbul'u patent başvurularında Ankara ve Bursa'nın, marka  başvurularında Ankara ve İzmir'in, tasarım başvurularında da Kayseri ve Bursa'nın  takip ettiğini dile getirdi.

İLK ÜÇ KURULUŞ

Ocak-haziran dönemine ilişkin "sınai mülkiyet verileri" ile en fazla  yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlar hakkında da bilgileri paylaşan  Asan, yılın ilk yarısında, TÜRKPATENT verilerine göre, Arçelik'in 98 başvuruyla  birinci, Vestel'in 60 başvuruyla ikinci, Turkcell'in 45 başvuruyla üçüncü sırada  yer aldığını söyledi.




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KONYA 500,60 77.631.726 % 10,00  
KRGYO 5,50 16.961.020 % 10,00  
PKENT 789,00 1.152.729 % 10,00  
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