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Kovid-19`un Latin Amerika ekonomisine etkisi buhran yıllarını aratmayacak

04.06.2020 11:30

Son güncelleme : 04.06.2020 11:30
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, insan sağlığının yanı sıra ülke ekonomilerini de tehdit ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), salgının Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisine etkisinin, 1914`te başlayan Birinci Dünya Savaşı ve 1929`da başlayıp 1930`lu yıllara da yansıyan Dünya Ekonomik Buhranı`ndan bile büyük olabileceğini bildirdi.



AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ECLAC, "Kovid-19'un Latin Amerika ve Karayipler Üzerindeki Ekonomik Etkisi" konulu rapor hazırladı.

Meksika'nın talebiyle hazırlandığı belirtilen raporda, bölgenin bu yıl  tarihindeki en büyük ekonomik daralmayla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Raporda, pandemi öncesi süreçte bölgenin son yıllardaki en düşük  ekonomik büyümeyi yaşadığı kaydedilerek, salgının bölgede yayılmasıyla ekonomi,  sağlık ve sosyal kriz ikliminin daha belirgin hale geldiği bildirildi.

Pandeminin kapsamı ve süresi hala belirsizliğini sürdürürken  etkilerinin daha belirgin hale geldiğine dikkati çekilen raporda, şu ifadelere  yer verildi:

"Bölge, 2020 yılında gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYİH)  gerçekleşmesi beklenen yüzde 5,3'lük daralmayla tarihindeki en büyük krize maruz  kalacak. Bu büyüklükte bir daralmayla 1930'ların Dünya Ekonomik Buhranı'ndaki  yüzde 5 ya da 1914'teki yüzde 4,9 daralmadan bu yana karşılaşılmadı."

"BÖLGE, KOVİD-19 İLE EKONOMİK AÇIDAN ZAYIF OLDUĞU BİR DÖNEMDE KARŞILAŞTI"

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin pandemiyle ekonomik açıdan  zayıf ve savunmasız olduğu dönemde karşılaştığına işaret edilen raporda,  2008'deki global krizi izleyen 10 yılda (2010-2019) bölgesel GSYİH'nin yüzde  6'dan 0,2'ye gerilediği, 2014-2019 dönemindeki büyümenin ise 1950'lerden beri en  düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Raporda, pandeminin, bölgedeki istihdamdan fakirlik ve eşitsizliklerin  azaltılmasıyla mücadeleye kadar birçok alanda ciddi etkisinin olacağına dikkati  çekilerek, ekonomideki gerilemenin hesaplanmasının hükümetlere normale dönüş için  sarf edilmesi gereken efor ve çabanın büyüklüğüne ilişkin bilgi verebileceği  belirtildi.

Normale dönüşün, pandemi öncesi döneme dönüş olmadığı ve olmaması  gerektiği vurgulanan raporda, orta vadeli değerlendirmelerin, üretim  organizasyonlarındaki yapısal değişikliklerin anlaşılabilmesi açısından önemli  olduğunun altı çizildi.

Bölgedeki sağlık hizmetleri, gelir ve işlerin korunması amacıyla  yeterli mali teşvik sağlanmasının gereklilik taşıdığına işaret edilen raporda,  ilaç, tıbbi ekipman, gıda ve enerji gibi temel ihtiyaçlarda tedarik zincirindeki  sürekliliğin garanti edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

"EKONOMİK BOYUT BÖLGEDE SOSYAL KARMAŞAYA NEDEN OLABİLİR"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı Araştırma  Asistanı Deniz İstikbal, AA muhabirine, dünya genelinde salgın nedeniyle  milyonlarca kişinin işsizlik riskiyle karşılaşabileceği düşünüldüğünde mevcut  durumun ekonomik anlamda Latin Amerika'yı derinden etkilemesinin sürpriz  olmayacağını söyledi.

İstikbal, "Bölgenin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde ekonomik boyut,  diğer alanların aksine sosyal karmaşaya neden olabilecek potansiyele sahip."  dedi.

Salgının Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde uzun vadeli  etkilerinin de olabileceğine dikkati çeken İstikbal, şunları kaydetti:

"Sosyal güvencesi olmayan kişilerin de kıta genelinde iş gücü içindeki  yüzde 47'lik oranı göz önüne alındığında ikili bir krizin bölgede hissedileceği  söylenebilir. Vergi gelirleri düşen, ulusal para birimleri değer kaybeden ve buna  bağlı olarak yükselen enflasyon, Latin Amerika'nın salgınla mücadelesini hem kısa  hem de uzun vadede etkileyecek kapasiteye sahiptir."




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