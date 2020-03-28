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Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

28.03.2020 10:03

Son güncelleme : 28.03.2020 10:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.



AA

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan  yüzde 1,25'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde  1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık  azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirildi.

Aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak  aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde  açıklanır.” şeklinde değiştirildi.

1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.






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