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Küresel ham çelik üretimi geriledi

22.06.2020 17:43

Son güncelleme : 22.06.2020 17:59
Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 148,8 milyon tona geriledi.



AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı  ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, mayıs ayında 2019'un aynı  dönemine kıyasla yüzde 8,7 azalarak 148,8 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 4,2 artarak 92,3 milyon tona  ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 31,8 düşerek 5,9 milyon tona indi.

Hindistan'ın üretimi yüzde 39,1 azalarak 5,8 milyon tona ve ABD’nin  üretimi yüzde 36,6 düşerek 4,8 milyon tona geriledi.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'de ham çelik üretimi, mayısta geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 azalarak 2,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Brezilya'nın üretimi yüzde 22,6 düşerek 2,2 milyon tona inerken,  Avrupa Birliği’nde üretim yüzde 26,8 azalarak 10,5 milyon tona geriledi.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim  rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorluklar nedeniyle, mayıs ayına ait üretim  verilerinin çoğunun gelecek ay revize edilmesinin beklendiği belirtildi.




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