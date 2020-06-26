Küresel enerji piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) formunda gerçekleştirilen ihracat 2009-2019 dönemini kapsayan 11 yılda 249,7 milyar metreküpten 485,1 milyar metreküpe çıktı.
Küresel LNG ihracatı 11 yılda ikiye katlandı
26.06.2020 11:14
Son güncelleme : 26.06.2020 11:14
AA
AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, doğal gazda boru hatları ticaretine alternatif olan LNG ihracatı giderek artıyor.
2009'da 249,7 milyar metreküp olarak hesaplanan küresel LNG ihracatı, geçen yıl yüzde 94,3 artışla 485,1 milyar metreküpe ulaştı. Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ticareti ise 801,5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.
Küresel piyasadaki toplam doğal gaz ticaretinde boru hatlarının payı yüzde 62, LNG'nin payı ise yüzde 38 oldu.
Toplam 485,1 milyar metreküplük LNG ticaretinde en çok ihracatı 107,1 milyar metreküple Katar geçekleştirdi. En fazla LNG ithal eden ülke ise 105,5 milyar metreküple Japonya oldu.
Boru hatlarıyla en çok doğal gaz satan ülke ise 217,2 milyar metreküple Rusya. Bu ülkeyi 109,1 milyar metreküple Norveç ve 75,4 milyar metreküple ABD izledi.
En fazla boru gazı satın alan ülke ise 109,6 milyar metreküple Almanya oldu. Almanya'yı 73,3 milyar metreküple ABD ve 54,1 milyar metreküple İtalya takip etti.
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