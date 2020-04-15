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Küresel petrol arzı martta arttı

15.04.2020 11:05

Son güncelleme : 15.04.2020 11:16
Küresel petrol arzı, martta bir önceki aya göre 30 bin varil artarak günlük 100 milyon 240 bin varil oldu.



AA

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi martta bir  önceki aya göre günlük 680 bin varil artışla 28 milyon 580 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 390 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam  petrol üretimi şubatta günlük 33 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 600 bin varil azalışla 66 milyon 270 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 30 bin  varil artarak 100 milyon 240 bin varile yükseldi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Rapora göre, küresel petrol talebinin  2020'de günlük ortalama 9  milyon varilin üzerinde azalacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu azalışta, Kovid-19 salgını nedeniyle 187 ülkenin  sınırlarının geçişlere kapalı ya da sınırlı olmasıyla birlikte ulaşımda ve  ekonomilerde hareketliliğin azalması gösteriliyor.

Petrol talebinde 33 milyon 400 bin varille Asya Pasifik bölgesinin  başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 28 milyon varille Amerika ve 12 milyon 700  bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.






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