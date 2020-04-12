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Kuyumculardan corona virüse karşı koruma panelli önlem

12.04.2020 12:04

Son güncelleme : 12.04.2020 12:04
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı oda üyelerinin tezgahların üzerine koruma paneli yaptırdığını belirterek, bunun diğer kuyumculara da örnek olması açısından önemli bir uygulama olduğunu ifade etti.



AA

Çavuşculu, yazılı açıklamasında, hükümetin aldığı Kovid-19 önlemleri  ve ekonomik destek uygulamaları ile yapılması gerekenler konusunda Oda üyelerine  bilgilendirme yaptıklarını bildirdi.

Corona virüse karşı kuyumcular olarak aldıkları tedbirlere değinen  Çavuşculu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bazı üyelerimizin Kovid-19'dan korunmak için  dükkanlarında tezgahlarının üstüne yaptırdıkları koruma panelleri yerinde ve  kullanışlı bir uygulama oldu. Bizler müşterilerimizle yakın mesafelerden  çalışıyoruz. Bu anlamda nefes, öksürük-aksırık esnasında ortama saçılan damlacık  ve partiküllerin engellenmesi açısından bu paneller önemli bir koruma sağlıyor."

Çavuşculu, sağlık açısından kritik bir öneme sahip bu önlemin  kendilerine ve müşterilere güven verdiğinin altını çizerek, bu uygulamanın diğer  üyelere de örnek olmasını istedi.

Dükkanlarında sosyal mesafe, eldiven ve maske uygulamasına, antiseptik  sıvılarla el temizliği ve hijyen kurallarına da çok dikkat ettiklerini belirten  Çavuşculu, "İşyerimizin  temizliğine de özen gösteriyoruz. Dezenfeksiyon işlemi  gün içerisinde etkin bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte tüm esnaf ve  sanatkarlarımızın kurallara sıkı sıkıya uyması gerekiyor. Alınan tedbirlere  riayet edersek, salgından inşallah en az zararla kurtuluruz." değerlendirmesinde  bulundu.





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