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LNG ithalatı 2019`da 1,1 milyon ton arttı

30.04.2020 11:44

Son güncelleme : 30.04.2020 11:44
Türkiye`nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre 1,1 milyon ton artarak 9,4 milyon tona yükseldi.



AA

AA muhabirinin Uluslararası Gaz Birliği'nin "LNG 2020 Raporu"ndan  yaptığı derlemeye göre, Türkiye geçen yıl en çok LNG ithalatını 4,3 milyon tonla Cezayir'den gerçekleştirdi. Cezayir'i 1,8'er milyon tonla Katar ve Nijerya, 700  bin tonla ABD izledi.

Mısır ile Trinidad ve Tobago'dan 300'er bin ton, Norveç ve Rusya'dan  ise 100'er bin ton ithalat yapıldı. Böylece, geçen yıl ithal edilen LNG miktarı bir önceki yıla göre 1,1  milyon ton yükselişle 9,4 milyon tona ulaştı.

Türkiye 2018 sonunda 8,3 milyon ton LNG ithal etmişti.

AVRUPA'DA EN FAZLA LNG İTHALATI İSPANYA'DAN

Avrupa ülkeleri arasında en fazla LNG ithalatı yapan ülke ise 15,7  milyon tonla İspanya oldu. İspanya'yı 15,6 milyon tonla Fransa, 13,5 milyon tonla  Birleşik Krallık ve 9,8 milyon tonla İtalya izledi.

Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yıllık ortalama 50 milyar  metreküp düzeyinde gerçekleşiyor. Son verilere göre, 2018'de doğal gaz ithalatının yüzde 22,5'ine denk  gelen 11 milyar metreküplük kısım LNG formunda alınmıştı.






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