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Lufthansa, DAX endeksinden çıkarılıyor

05.06.2020 10:16

Son güncelleme : 05.06.2020 10:16
Alman hava yolu şirketi Lufthansa AG’nin, 22 Haziran’dan sonra Alman DAX endeksinden çıkarılacağı bildirildi.



AA

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'den yapılan  açıklamada, 22 Haziran’da Lufthansa AG’nin DAX 30 endeksindeki yerini gayrimenkul  şirketi Deutsche Wohnen SE’nin alacağı belirtildi.

1988'de başlatılan DAX'ın 30 kurucu üyesinden biri olan Lufthansa AG,  22 Haziran’dan sonra orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksi içinde  işlem görecek.

Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG’nin, hisse  senetlerinin değeri son 6 ayda yüzde 40'a yakın değer kaybetmişti.

Şirket, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman  hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu. Bu yıl hisse fiyatında yüzde 40’e yakın değer kaybından sonra, şirketin piyasa  değeri yaklaşık 4,9 milyar avroya geriledi. Bu piyasa değeri de şirketi 60’ıncı en büyük Alman şirketi yaptı.

Şirketin Denetleme Kurulu'nun kabul ettiği kurtarma paketi; Alman  hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesini içerirken, Alman Ekonomik  İstikrar Fonu'nun da (WSF) şirketin yüzde 20'lik hissesinin sahibi olması  planlandı. Kurtarma paketi, 25 Haziran'da düzenlenecek şirket olağanüstü genel  kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacak.

Lufthansa Grubu, ilk çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat  kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle artarak 342 milyon avrodan  2,1 milyar avroya yükseldiğini duyurmuştu.

SON İKİ YILDA 3 KURUCU ÜYE DAX ENDEKSİNDEN ÇIKARILDI

2018’de Deutsche Börse, Almanya'nın ikinci büyük bankası olan  Commerzbank'ı DAX endeksinden çıkararak, elektronik ödeme sistemleri şirketi  Wirecard'ı endekse dahil etmişti.

Commerzbank da DAX'ın 30 kurucu üyesinden birisiydi. 2019’da ise yine  endeksin kurucu üyesi  Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp  Alman DAX endeksinden çıkarılarak yerine uçak motoru üreticisi MTU Aero Engines  konulmuştu.




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