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Lufthansa Group Türkiye uçuşları tekrar başlıyor

12.06.2020 13:50

Son güncelleme : 12.06.2020 13:50
Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak" dedi.



AA

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Geçer, Lufthansa  Group bünyesindeki havayolları olarak gelecek hafta ve aylarda küresel ağdaki  kısa mesafe ve uzun mesafe uçuşlarını ciddi ölçüde arttıracaklarını kaydetti.

Uçuşların arttırılmasıyla tekrar mümkün olduğunca çok destinasyona  uçmayı hedeflediklerini belirten Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS  Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu  sekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar,  küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar  başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak" şeklinde konuştu.

Geçer, Türkiye uçuşlarını temmuz ayı için tekrar planlayabilmenin çok  mutlu edici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz tekrar uçabilmenin ve  özlediklerimize kavuşabilmenin sevincini yaşıyoruz. Bizim her zamanki önceliğimiz  yolcu ve çalışan güvenliği ve bunu maksimum düzeyde tutuyoruz." diye konuştu.

"ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE SEYAHATLERİ BEKLİYORUZ"

Geçer, uçuş öncesi ve uçak içi en iyi hijyen önlemlerini aldıklarının  altını çizerek, şunları söyledi:

"Temmuz ve Ağustos aylarında yurtdışından özellikle Almanyada ikamet  eden vatandaşlarımızın Türkiye’ye seyahatlerini bekliyoruz. Türkiye’den  yurtdışına uzun mesafeli seyahat edecek yolcularımız gerekli vizeleri ile  Türkiye’den Frankfurt ve Münih üzerinden transit terminallerinden aktarmalı  olarak dünyanın bir çok noktasına uçabilecekler. Ancak yolcularımızın gitmek  istedikleri Ülkelerin web sitelerinden güncel Kovid-19 uygulamalarını takip  etmelerini tavsiye ediyoruz."

Eylül ayı itibariyle orijinal olarak planlanan kısa ve orta mesafe  uçuşların yüzde 90’ı ve uzun mesafe uçuşların yüzde 70’inin tekrar hizmete  gireceğini aktaran Geçer, sonbahar ve kış ayları için planlarını yapan yolcuların  bu sayede Lufthansa Group’un tüm merkezlerinden yapılacak uçuşlarla yeniden geniş  bir uçuş ağı ve bağlantı seçeneğine sahip olacağını dile getirdi.

Geçer, sonbaharda sadece Lufthansa Frankfurt ve Münih’ten Kuzey  Amerika’da birçok noktaya haftada 100’den fazla uçuş gerçekleştirileceğini  kaydetti.

"YEMEK SERVİSLERİ SIKI HİJYEN KOŞULLARINDA SAĞLANACAK"

Asya’ya haftada 90, Ortadoğu’ya haftada 20’den fazla ve Afrika’ya  haftada 25 üzeri uçuş planlandığını belirten Geçer, "Afrika’da Windhoek ve  Nairobi, Ortadoğu’da Beyrut ve Riyad, Kuzey Amerika’da Houston, Boston ve  Vancouver, Asya’da ise Hong Kong ve Singapur uçuşları tekrar başlayacak." dedi.

Kısa ve orta mesafeli uçuşlarda Lufthansa'nın eylül itibariyle bin 800  haftalık bağlantı sunacağını ifade eden Geçer şöyle devam etti:

"İçlerinde Malaga, Alicante, Valencia, Naples, Rodos, Palermo, Faro,  Madeira, Olbia, Dubrovnik, Reykjavik ve daha birçok yaz destinasyonu olmak üzere  Frankfurt’tan 102 ve Münih’ten 88 noktaya uçulacak. Uçuşu durdurulmuş olan birçok  destinasyon rezervasyon sistemlerinde tekrar gözükmekte ve rezervasyon  yapılabiliyor. Tüm destinasyonlar 'lufthansa.com' ve diğer grup havayollarının  websitelerinde her gün güncelleniyor. Lufthansa 1 haziran itibariyle servis  konseptini genişletti."

Tüm yolculara uçuştan evvel birer dezenfektan mendil verileceğini  aktaran Geçer, "Kısa ve orta mesafe uçuşlarda business class yolculara içecek ve  yemek ikramı tekrar başlatılacak. Uzun uçuşlarda tüm sınıflarda mevcut içecek  servisi tekrar sunulacak. First ve business class yolcuları tekrar geniş bir menü  arasından yemek seçimi yapabilecek. Economy yolcularına yemek servisi yapılacak.  Servis uygulamaları sıkı hijyen koşullarına uygun olarak değiştirilecek." diye  konuştu.

LUFTHANSA GROUP BÜNYESİNDEKİ HAVAYOLLARI UÇUŞLARA BAŞLIYOR

Öte yandan edinilen bilgilere göre temmuz ayından itibaren Austrian  Airlines, mart ortasından beri ara verdiği uzun mesafe uçuşlara tekrar  başlayacak. Bangkok, Chicago, New York (Newark) ve Washington uçuşları haftada üç  frekansa kadar gerçekleştirilecek. Avrupa uçuş ağı temmuz ayından itibaren  Yunanistan dahil olmak üzere birçok noktaya genişletilecek.

SWISS sonbahar itibariyle salgından önce uçmuş olduğu noktaların yüzde  85’ine üçte bir kapasite ile uçmayı planlıyor. İsviçre’nin havayolu SWISS, bu  yeniden yapılanma sürecinde mümkün olan en geniş servisi sunmayı hedefliyor. Bu  kapsamda ilk odak Zürih ve Cenevre’den yapılacak Avrupa seferleri olacak. Daha  sonrasında kıtalararası destinasyonlar tekrar uçuş ağına eklenecek.

Eurowings de yaz döneminde uçuş ağını hem iş hem de tatil  seyahatlerine yönelik olarak genişleterek uçuş noktalarının yüzde 80’ine uçmayı  planlıyor. Uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte İtalya, İspanya, Yunanistan  ve Hırvatistan gibi tatil destinasyonlarına ilgi tekrar büyüyor. Bu nedenle  Eurowings Temmuz ayından itibaren önceliği Düseldorf, Hamburg, Stuttgart ve Köln  olmak üzere uçuş kapasitesinin yüzde 30 ile 40‘ını tekrar hizmete sokacak.

Yolcuların seyahatlerini planlarken gidecekleri destinasyonların  güncel giriş ve karantina koşullarını dikkate almaları gerekiyor. Tüm seyahat  sırasında, havalimanı güvenlik kontrolleri gibi aşamalarda daha uzun bekleme  süreleri, daha sıkı hijyen ve güvenlik kuralları uygulanacak.

8 hazirandan bu yana tüm Lufthansa ve Eurowings uçuşlarında burun ve  ağzı kapatacak şekilde maske kullanımı tüm uçuş boyunca zorunlu. Bu uygulama  yolcuların uçuş esnasındaki güvenliği için başlatıldı. Yolcu Taşıma Kuralları'nın  buna paralel olarak değiştirilmesi söz konusu. Lufthansa ayrıca yolcularına tüm  seyahatleri boyunca uçuş öncesi ve sonrasında, havalimanında ve gereken fiziksel  mesafenin korunamayacağı tüm durumlarda olmak üzere maske kullanımını tavsiye  ediyor.




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