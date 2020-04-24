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Lufthansa`nın ilk çeyrekte gelirleri azaldı

24.04.2020 08:48

Son güncelleme : 24.04.2020 08:48
Lufthansa`nın ilk çeyrekte gelirleri yüzde 18 azaldı.



Almanya'nın bayrak taşıycı hava yolu şirketi Lufthansa, 2020 ilk çeyrekte gelirlerinin yüzde 18 azalarak 6,4 milyar euroya gerilediğini, sadece Mart ayında gelirlerinin yüzde 47 azalarak 1,4 milyar euro olduğunu bildirdi.

2019 ilk çeyrekte gelirler 7,8 milyar euro seviyesindeydi. Lufthasa'nın faiz ve vergi öncesi zararı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 336 milyon eurodan 1,2 milyar euro seviyesine yükseldi.

Likiditesinin hali hazırda 4,4 milyar euro olduğunu ve önümüzdeki aylarda ciddi şekilde azalmasının beklendiğini de belirten Lufthansa, devletten ek destek için görüşmeler yürütmekte olduklarını vurguladı.





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