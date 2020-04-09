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Mark Mobius: Türkiye doğru olanı yapıyor

09.04.2020 11:11

Son güncelleme : 09.04.2020 11:59
Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, Türkiye`de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının ve ekonominin şalterinin tamamen indirilmemesinin doğru adımlar olduğunu belirtti.



AA

Uluslararası piyasalarda öngörüleri yakından takip edilen 83 yaşındaki  Amerikalı yatırımcı Mark Mobius, Güney Afrika’da Durban şehrinden AA muhabirinin  sorularını yanıtladı.

Corona virüsle mücadele kapsamında ülkelerin aldıkları ekonominin  tamamen durdurulması yönündeki adımların yıkıcı sonuçları olabileceğini belirten  Mobius, “Kişisel olarak ülkelerin tecrit önlemlerinin yarardan çok zarar  getirdiğini düşünüyorum. İnsanların işlerini kaybetmesi, intiharların yaşanması  gibi bu durumun sosyolojik etkileri olacak. Bu açıdan çok zor bir durumdayız.”  ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş  ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren  Mobius, “Türkiye’nin şu anda uyguladığı program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve  gençleri koruyorsunuz ki, gençlerin bu virüse direnç gösterme eğilimi var zaten.  Türkiye’nin yaptığı  son derece mantıklı. İnsanların korunması ve çalışmaya devam  edilmesi. Tecrit kararı alınsa bile virüs ortadan kalkmayacak; virüs yine orada  duruyor.” İfadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin corona virüs ile mücadele kapsamında attığı adımların ümit  verici olduğuna işaret eden Mobius, “Türkiye’ye yatırım yapıyoruz, yapmaya da  devam edeceğiz. Türkiye’nin uyguladığı (Kovid-19’a yönelik) program, Türkiye  ekonomisine ilişkin daha da iyimser olmama neden oluyor.” değerlendirmesinde  bulundu.

Tecrit altına alınan ekonomiler nedeniyle küresel resesyonun bu kez  son derece sert olacağı uyarısında bulunan Mobius, “Bu resesyon öncekilerden daha  kötü olacak. Çünkü küresel bir mevzu. Şu anda ekonomilerini sürdüren ülkelere  kıyasla tamamen şalter indirenlerin sayısı daha fazla. Tamamen tecrit uygulayarak  işlerin iyi gözükmesini ve ilerlemeyi bekleyemezsiniz. Şu anda sizinle Güney  Afrika’dan konuşuyorum. Her yer kapalı. Sadece eczaneler ve marketler açık. Fakat  bu ülkede kriz öncesinde işsizlik yüzde 30 idi. Dünyada resesyon öncekilerden  daha derin olacak.” İfadelerini kullandı.

“AB DAĞILABİLİR”

Corona virüs pandemisi nedeniyle küresel ekonomik dengelerin  değiştiğini belirten Mobius, “Kesinlikle ABD ekonomisi için endişelenmeliyiz.  Çoğu ekonomi en az bu ayın sonuna kadar belki daha fazla kapalı kalacak. Fakat  ilginç olan şu ki Çin bu durumda kurtuluyor. ”dedi.

Öte yandan AB’nin geleceğine ilişkin endişelerin arttığının altını  çizen Mobius sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gelişmelerden önce de Brexit ile birlik dağılıyordu. İngiltere’nin  AB’den ayrılması önemli bir olaydı. Diğer ülkelerin de şimdi Brüksel’deki  bürokrasiyi sorgulamaya başladıklarına inanıyorum. 'Yeterse yeter bütün bu  bürokrasi' diyebilirler. Eğer AB lideri eğer bu derinden ilerleyen popülizminin  farkında değilse çok daha fazla problemle karşılaşacak. AB’nin değişmezse ve  bürokrasisini sadeleştirmezse dağılabileceğine inanıyorum.”





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