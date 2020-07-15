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Markalı konutların stok erime hızında rekor!

15.07.2020 13:21

Son güncelleme : 15.07.2020 13:21
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi haziran sonuçlarına göre, haziran ayında stok erime hızı önceki aya göre 8 puan artış ile yüzde 11,96 ile rekor seviyede gerçekleşti.



AA

"REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" haziran sonuçlarına göre haziran ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1,12, geçen yılın aynı  dönemine göre ise yüzde 6,34 arttı. Konut alımında banka kredisi kullanımının  17,03’ten 47,03’e çıkarak bir önceki aya göre 30 puan arttığı haziran ayında,  yükselen stok erime hızı 11,96 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, haziran ayında bir önceki aya göre 1 1  konut tipinde yüzde 0,43, 2 1 konut tipinde yüzde0,36, 3 1 konut tipinde yüzde  0,15 ve 4 1 konut tipinde yüzde 0,18 nominal artış yaşandı.

Haziran ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen  satışların yüzde 6,36’lık kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu  satışlarda yüzde 57,14 ile 2 1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve  banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, haziran ayında peşinat kullanım  oranı yüzde 32,50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 47,03 ve senet kullanım  oranı yüzde 20,47 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanımı yüzde 27,63,  banka kredisi kullanımı yüzde 17,03, senet kullanımı yüzde 55,34 olarak  gerçekleşmişti.

Haziran ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları  değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 11,96 oranında erime gözlendi. Mayıs  ayında stok erime hızı yüzde 3,79 oranında gerçekleşmişti.

Haziranda satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49,92’si  bitmiş konut stoklarından, yüzde 50,08’i bitmemiş konut stoklarından oluştu.  Mayıs ayında ise satışların yüzde 28,85’i bitmiş, yüzde 71,15’i bitmemiş konut  stoklarından oluşmuştu.

"DÜŞÜK FAİZ ORANLARI, KONUT KREDİLERİ ÇOK OLUMLU ETKİLEDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yeni konut  satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelendiğinde, banka kredisi kullanımının bir  önceki aya göre 30 puan arttığını gördüklerini bildirdi.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

“Mayıs ayında 3,79 seviyesinde gerçekleşen stok erime hızının  haziranda çok hızlı bir şekilde 11,96 seviyesine yükselmesi ise beklemede olan  konut alıcıları için faiz oranının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Konut  stokunun erime hızındaki bu artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz  oranlarıyla sunduğu konut kredileri çok etkili oldu. Düşük faiz oranının devam  etmesiyle önümüzdeki aylarda özellikle kredili konut satışlarındaki hareketlilik  sürecektir."

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise haziran ayında stok erime hızı ise  önceki aya göre yaklaşık 8 puan artış ile yüzde 11,96 rekor seviyede  gerçekleştiğini ifade etti.

Çapa "Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan  satışların oranı haziran ayında yüzde 6,36 seviyesine yükseldi ve bu satışlarda  yüzde 57,14’lük tercih oranı ile 2 1 özellikteki konutlar öne çıktı."  değerlendirmesinde bulundu.




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