Merkez bankaları Mart`ta 81 kez faiz indirim kararı açıkladılar.
Mart ayında 81 kez yaşandı! Merkez Bankaları faiz...
01.04.2020 08:30
Son güncelleme : 01.04.2020 08:30
Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için global piyasalarda merkez bankaları ilk önlemi faiz indirimi şeklinde aldılar.
Foreks'in yaptığı derlemeye göre, Mart ayında merkez bankaları 81 kez faiz indirim kararı aldı.
Toplam 104 kararın açıklandığı geçen ay merkez bankaları 21 kez faizi sabit tutma kararı alırken, iki kez de artırım yönünde karar verdiler.
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|MRGYO
|0,77
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|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
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|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
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|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
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|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1711
|8,2121
|% -0,21
|
|Frank
|6,8616
|6,9029
|% 0,11
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|Riyal
|1,7539
|1,7627
|% 0,07
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|338
|338
|2,29
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,02
|14,06
|0,07
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