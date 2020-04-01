Mart ayında 81 kez yaşandı! Merkez Bankaları faiz...















Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için global piyasalarda merkez bankaları ilk önlemi faiz indirimi şeklinde aldılar.



Foreks'in yaptığı derlemeye göre, Mart ayında merkez bankaları 81 kez faiz indirim kararı aldı.



Toplam 104 kararın açıklandığı geçen ay merkez bankaları 21 kez faizi sabit tutma kararı alırken, iki kez de artırım yönünde karar verdiler.