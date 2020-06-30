Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 513 yatırım teşvik belgesi verdi.
Mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
30.06.2020 08:51
Son güncelleme : 30.06.2020 08:51
AA
Bakanlığın, mayıs ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 945 milyon 283 bin 899 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 12 bin 837 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 485 milyon 471 bin 535 lira
olan ve 2 bin 910 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 114 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 105, sabit yatırım tutarı 1 milyar 71 milyon 934 bin 818 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 2 bin 867 oldu.
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,6982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7159
En Düşük
7,6849
18:05390,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,44
|Açılış
|: 390,31
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3941
|8,4362
|% -0,15
|
|Frank
|7,1661
|7,2093
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,78
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.626
|26,00
|
|Tam
|2.601
|2.613
|-4,00
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|-2,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,18
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57USAK
Yüzde 68.00 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 878, 131 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 115, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 16, 477.00 milyon TL de
-
17:54SNGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 633, 480 adet işlem
-
17:53YAYLA
Yüzde 7.17 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 124, 670 adet işlem
-
17:52BURCE
Yüzde 6.77 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 301 adet işlem