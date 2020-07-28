McDonald`s, corona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin etkisi ile ikinci çeyrekte karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 azaldığını bildirdi.
McDonald`s karının azaldığını duyurdu
28.07.2020 14:37
Son güncelleme : 28.07.2020 14:45
Hisse başına dağıtılabilir kar 0,65 dolar
olurken, net kar ise 483,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
McDonald's ikinci çeyrekte cirosunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalarak 3,76 milyar dolara gerilediğini belirtti.
İkinci çeyrekte faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 961,1 milyon dolar olurken, karşılaştırılabilir global satışlar ise yüzde 23,9 geriledi.
14:291.180
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -15,69
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
14:296,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
14:298,1431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0785
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
14:29430,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,36
|Açılış
|: 430,40
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|30.847.982
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.308.855
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.017.954
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.970.280
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.420.077
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.699.631
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,58
|1.471.228.985
|% -0,27
|
|GUSGR
|6,08
|1.308.167.627
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,28
|826.333.464
|% -1,72
|
|GARAN
|7,57
|648.243.327
|% -2,57
|
|KRDMD
|3,07
|487.421.562
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,28
|826.333.464
|% -1,72
|
|IHLAS
|0,94
|242.463.049
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,08
|1.308.167.627
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,07
|487.421.562
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,76
|274.642.600
|% -3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8973
|8,9419
|% 0,86
|
|Frank
|7,5152
|7,5605
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8410
|1,8503
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-11,11
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.853
|26,10
|
|Tam
|2.903
|2.934
|26,90
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|13,10
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,66
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|5,24
|5,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,09
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Seans Raporu
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