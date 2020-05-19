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Merkel: Fransa ile ortaklaşa 500 milyar euroluk fon önerme kararı aldık

19.05.2020 09:12

Son güncelleme : 19.05.2020 09:12
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ekonominin iyileşmesi için Fransa`yla ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar euroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını söyledi.



AA

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video  konferans sonrası ortak basın toplantısında, Kovid-19 salgınının AB'nin  kurulduğundan bu yana  karşılaştığı en ağır kriz olduğunu kaydetti.

Fransa ve Almanya olarak bu salgına karşı mücadelede bir mesaj vermek  istediklerini ve bu mesajın AB bütçesinden 500 milyar euroluk bir fonun salgından  en çok zarar gören bölgeler ile sektörlere yönlendirilmesi olacağını ifade eden  Merkel, ''Amaç, Avrupa'nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde  çıkmasıdır.'' diye konuştu.

AB ülkeleri arasındaki uyumun salgın nedeniyle tehlikeye girebileceği  uyarısında bulunan Merkel, "Avrupa şimdi birlikte durmalı." dedi.

Salgının  bazı soruları da beraberinde getirdiğini anlatan Merkel,  ''27 ülke olduğumuzu biliyoruz. Ancak Almanya ve Fransa olarak bir ivme verirsek,  Avrupa'da fikir bulmaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Harekete geçmeliyiz,  Avrupai tutum sergilemeliyiz. Bugün krize kısa cevap veriyoruz, uzun cevapların  tartışılması gerekecek.'' ifadelerini kullandı.

Merkel, AB'nin yedi yıllık bütçesinin bağlandığına işaret ederek söz  konusu fonun kaynağı üzerinde çalışılacağını bildirdi.




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